內地社區團購屢傳低價傾銷　市場監管總局出台「九不得」新規

內地年初爆發新冠肺炎疫情，市民難以外出購買生活物資，令社區團購快速發展。阿里巴巴、騰訊、京東、拼多多、滴滴、美團等科網企業都希望分一杯羹，以低價吸引用戶下單，供應商品更是應有盡有，卻屢傳有低價傾銷、哄抬價格等問題。

市場監管總局聯合商務部周二（22日）召開規範社區團購秩序行政指導會，為嚴格規範社區團購經營行為，會議要求科網企業嚴格遵守「九不得」，包括不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。

除上述規定，「九不得」包括不得違法達成、實施固定價格、限制商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議；不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為；不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。

社區團購屢傳有低價傾銷、哄抬價格等問題。（網上圖片）

同時，不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境；不得利用數據優勢「殺熟」，損害消費者合法權益；不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營；不得非法收集、使用消費者個人信息；不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境。

社區團購採用「預售+自提」模式，透過社區住戶或周邊小店作為分發點，消費者在網上、微信、App等平台下單，企業收集訂單後會統一將商品發往自提點，消費者就可到自選地點取貨。