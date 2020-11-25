職業打假人指網紅燕窩是糖水　專家：市場亂象多營養價值不如雞蛋

燕窩一直被認為是高檔滋補品，更是女性美容保健的珍品，惟內地著名職業「打假人」王海，近日卻揭發網紅主播辛巴所售出的燕窩是糖水。事件引發熱議，作為傳統滋補品的燕窩亦成為眾矢之的，消費者不禁質疑以高價購入的燕窩到底是真是假，功效如何。

王海上周四（19日）發布檢測報告稱，經過檢測，辛巴所售出的「茗摯小金碗碗裝燕窩冰糖即食燕窩」蔗糖含量4.8%，不含蛋白質和氨基酸，而成分表內碳水化合物為5%，確認該產品是糖水。辛選官方微博則回應稱，除了冰糖燕窩製品本應含有的糖分外，當中更含有燕窩成分「唾液酸」，事後已將產品送檢，消費者亦可向茗摯天貓旗艦店申請脫貨退款。

事件引起網民討論，除了提出網購燕窩真假問題，更質疑其功效及營養價值。科信食品與營養信息交流中心科學技術部主任阮光鋒表示，100克乾燕窩內含有49.9克蛋白質，含量不如同等數量的牛肉、雞肉等，且所含的蛋白質主要是膠原蛋白，缺乏人體所需的必須氨基酸，所以某程度上其營養價值甚至不如雞蛋、普通肉類。

阮光鋒又稱，燕窩中的唾液酸的確比較多，檢測數據顯示，唾液酸可達到燕窩乾物質重量的3%至15%。惟他指出，唾液酸在人類和動物體內廣泛存在，人體可自行合成唾液酸，完全不需要通過飲食攝入。

內地燕窩消費人數近兩年激增，據《2019年中國燕窩行業白皮書》，中國燕窩整體市場規模達約300億元（人民幣，下同），燕窩市場呈現高速增長態勢，年復合增長率超過30%。惟在行業高速發展背後，燕窩品牌的衛生安全問題和生產資質頻遭質疑。

據了解，國內燕窩行業目前尚未有國家強制標準和行業標準，其中一個參考標準為2018年發布的《中國藥文化研究會即食燕窩團體標準》。中國食品產業分析師朱丹蓬表示，國內燕窩行業發展尚不成熟，行業約束少，相關數據不健全，存在亂象；隨着國家標準出台，有望對整個行業的發展提供更好支撐。

（中新經緯）