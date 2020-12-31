【新冠肺炎】內地30日新增25宗確診　9宗屬本土個案遼寧佔5宗

據國家衛健委通報，內地周三（30日）新增25宗新冠肺炎確診個案，其中16宗屬於境外輸入，包括上海6宗、內蒙古3宗、廣東3宗、四川2宗、福建1宗、陝西1宗；本土個案就有9宗，包括遼寧5宗、北京2宗、黑龍江2宗；無新增死亡個案；無新增疑似個案。

當日新增13人治癒出院，解除醫學觀察的密切接觸者205人，重症個案與前一日持平。

現時有273宗境外輸入確診個案，其中3宗為重症個案，無現有疑似個案。累計確診個案4263宗，累計治癒出院個案3990宗，無死亡個案。

截至12月30日24時，據31個省份報告，現有確診個案368宗，其中重症個案6宗，累計治癒出院個案82050宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案87052宗，無現有疑似個案。累計追踪到密切接觸者904515人，尚在醫學觀察的密切接觸者13615人。

31個省份報告新增無症狀感染者8宗，其中4宗是境外輸入；當日5宗轉為確診（境外輸入3宗）；當日解除醫學觀察5宗（境外輸入4宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者267宗（境外輸入216宗）。

在北京，當局對部分地區相關人群進行核酸檢測。（新華社）

至於遼寧省昨日（30日）新增的5宗確診個案中，有2宗在瀋陽市、3宗在大連市，其中2宗為無症狀感染者轉為確診。大連市另增3宗本地無症狀感染者。無新增治癒出院個案。目前，尚有33宗無症狀感染者在定點醫院隔離治療。為了應對疫情，防止客流聚集，瀋陽市當局決定自今日（31日）起，瀋陽地鐵將啟動車站出入口限流、安檢點位限流、換乘通道限流等控制措施，公交線路運營車輛車內載客量不得超過50%，如有人員密集站位超員可提醒上下一班車。

而北京昨日（30日）新增2宗本地確診個案，無新增疑似個案和無症狀感染者；無新增境外輸入確診個案、疑似個案和無症狀感染者；治癒出院2宗。2名男性確診患者均為順義區金馬工業園某公司員工，12月26日作為確診個案的密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，後均轉為確診。當局目前對確診個案進行流行病學調查，按要求落實管控措施。

黑龍江省昨日（30日）新增2宗新冠肺炎本地確診個案，均在黑河市。另增1宗無症狀感染者，同樣在黑河市。

（綜合報道）