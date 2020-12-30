【新冠肺炎】北京順義疫情初判由印尼輸入　官方公布詳細傳播鏈

新冠肺炎疫情持續，北京兩周內新增十多宗本地確診個案，順義區早前已宣布進入防疫最高級別的「戰時狀態」。朝陽、順義兩區也展開了全員核酸檢測。 在周三（29日）的防疫發布會上，北京市疾控中心副主任龐星火通報這次疫情溯源情況，根據流行病學調查及基因測序結果，初步判斷此次疫情感染來源為一宗印尼輸入無症狀感染者。

根據通報，截至12月29日，此次順義區局部聚集性疫情共涉及16名新冠肺炎病毒感染者，其中本地確診病例14宗、本地無症狀感染者1宗、境外輸入無症狀感染者1宗。16名感染者現住址均為順義區。

北京市疾控中心對此次疫情確診病例、無症狀感染者及相關環境樣本病毒，進行了全基因組測序分析，結果顯示，此次疫情病毒均屬於L基因型歐洲家系分支2.3，為同一傳播鏈，與2020年11月東南亞地區發現的部分病毒株同源性較高，境外輸入的可能性大。

12月26日，實行封閉管理的順義區高麗營鎮張喜莊村。（中新社）

初判印尼男子為北京新疫情感染源頭

同時根據流行病學調查及基因測序結果，初步判斷此次疫情感染來源為12月28日報告新增的1宗境外輸入無症狀感染者（以下簡稱為病例1）。病例1是一名28歲男子，印度尼西亞籍，長期在印度尼西亞生活。他在11月26日從印度尼西亞入境，為福建省報告的1宗印度尼西亞境外輸入病例的同航班同排座位密切接觸者。

上述男子在福建隔離滿14天，經核酸檢測為陰性後，於12月10日到京，在京居住地為順義區。12月26日檢測新冠病毒核酸陰性，血清IgM抗體陽性；12月27日在其居住地及工作地點環境中，檢出新冠病毒核酸陽性；12月28日檢測新冠病毒核酸為陽性，診斷為無症狀感染者。

通過所獲得的現場調查證據提示，當局判斷此次順義區局部聚集性疫情為單一傳播鏈。病例1為聚集性疫情源頭，在抵京後傳播給共同合租房屋的租戶病例2（女，29歲），又在購物期間傳播給順義華聯商超員工病例3（女，31歲）。

北京順義疫情傳播鏈分析

其中病例3為傳播鏈中的關鍵病例，她在商超售賣衣物期間傳播給病例4（男，34歲），病例4為此次疫情的首宗報告確診病例。病例3傳播給其丈夫病例5（男，31歲）；在乘坐網約車期間傳播給網約車司機病例6（男，40歲）；在共同聚會、購物、同乘網約車期間傳播給同鄉病例7（女，31歲）和病例8（女，32歲）。病例6通過共同聚餐傳播給同為網約車司機的病例11（男，43歲）。病例7和病例8分別傳播給其丈夫病例9（男，33歲）和病例10（男，31歲）。病例5、7、9、10的工作地點均為順義區金馬工業園，通過共同工作和聚餐等聚集性活動，導致病例12（男，32歲）、13（男，28歲）、14 （男，42歲）、15（男，32歲）、16（女，43歲）感染。

根據現有循證依據，暫未發現12月24日報告的現住西城的無症狀感染者（男，16歲）及12月23日離境至韓國的無症狀感染者，與此次順義區局部聚集性疫情相關聯，感染來源仍在調查中。

（北京日報）