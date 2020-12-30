中歐投資協定｜習近平：展現中方推進高水平對外開放的決心

中國國家主席習近平周三（30日）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理默克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）為中歐投資協定舉行視像會議，共同宣布如期完成談判。 習近平強調，中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

習近平還說，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復蘇，促進全球貿易和投資自由化便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。

習近平表示，2021年即將到來，中歐應該積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧。協調抗疫行動，共促經濟復蘇，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作。

《中歐投資協定》簡稱中歐CAI，英文為EU–China Comprehensive Agreement on Investment。根據中國政府網站介紹，這一協定的內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國營企業競爭中立和高端服務業開放等。歐盟委員會網站指，歐盟尋求通過開放中國市場和消除歧視性法律，為歐洲企業創造新的投資機會，並在中國境內享有公平的競爭條件。雙方就中歐投資協定舉行的談判工作已持續逾7年。

（綜合報道）