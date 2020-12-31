新冠肺炎｜國家衛健委：疫苗屬公共產品　為全民免費提供

國藥集團研發的新冠肺炎疫苗獲准附條件上市，為中國首款獲准上市的新冠病毒疫苗。對於疫苗價格定位問題，國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新周四（31日）指出，疫苗屬於公共產品，價格或根據使用規模有所變化，但大前提肯定是為全民免費提供。

與會的國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉稱，疫苗定價時一直堅持企業主體，但有兩個原則必須遵循，包括疫苗是公共產品的屬性；既然是公共產品，就只能以成本作為定價的依據。

鄭忠偉表示，一個產品的成本影響因素很多，和生產規模、使用規模密切相關。隨着疫苗附條件上市的獲批，已經準備好的規模化生產即將展開，中國製定的免疫規劃也即將推開。隨着工作的推開，成本會大幅度下降，相信新冠疫苗的價格一定是在民眾可接受的範圍內。

曾益新透露，自12月15日正式啟動重點人群接種新冠病毒疫苗工作以來，目前累計接種超300萬劑次，接種結果充分證明中國疫苗安全性良好。雖然有部份發生一定比例的不良反應，但發生率與常規接種的滅活疫苗接近，主要表現是局部疼痛、硬結，輕度發燒比例大概不到0.1%，過敏反應比較嚴重的不良發生率大約為百萬分之二。內地下一步將全面為老年人和有基礎疾病的人群接種，之後再為其他普通人群接種。