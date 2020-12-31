【新冠肺炎】上海出現首宗英國變種病毒確診病例

新冠肺炎疫情持續，英國出現變種新冠病毒，傳染力更強，全球多個國家及地區已停飛往返英國的航班。 中國疾病預防控制中心周三（30日）發布英文的研究報告顯示，中國上海發現首宗英國變種病毒確診病例，為一名23歲女學生。

中疾控發布英文的研究報告稱，上海發現首宗英國變種新冠病毒確診病例。（中疾控周報網站）

據悉，這名女學生日前搭乘飛機從英國返回上海，於12月14日對新型冠狀病毒檢測呈陽性，當晚被送往當地一間醫院隔離。其樣本於12月24日進行基因測序，結果表明該病毒菌株與11月在上海檢測到的先前毒株不同。中疾控的報告指，進一步研究證實，該毒株與自10月下旬以來在英國傳播的變種病毒相同。



報告稱，流行病學調查顯示，上述女學生返回中國的兩日前，即12月12日，其病毒檢測結果為陰性。女學生報稱在英國期間沒有接觸過確診患者，也沒有購買冷凍食品，但她在公園跑步時沒有戴口罩。此外，女學生在候機期間也曾摘下口罩進食。

中疾控的報告強調，該患者是中國首宗輸入型英國變種病毒（VUI-202012/01）病例，對中國疫情防控構成巨大的潛在威脅。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月30日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國目前有六成確診個案屬變種病毒。

↓想知道其他國家民眾及美國候任副總統在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：