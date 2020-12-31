解放軍駐港部隊艦艇首次靠泊中區軍用碼頭　國防部：調試檢測設施

最新消息指，解放軍駐港部隊艦艇日前首次靠泊香港中區軍用碼頭。這是自9月份香港特區將碼頭移交給解放軍駐港部隊以來，中區軍用碼頭的首次靠泊使用。

中國國防部新聞發言人譚克非周四（31日）表示，近期駐軍正在對碼頭相關設施進行調試、檢測，此次艦艇靠泊是相關檢測工作的一部分。

譚克非指出，今年9月底，中區軍用碼頭移交給駐香港部隊後，進一步提升了駐軍依法履行防務職責的能力。根據防務需要，碼頭主要用於艦艇靠泊、海上交通、日常戰備、軍事演練等。

他說，香港回歸以來，駐香港部隊嚴格依據基本法和駐軍法履職盡責，「已經成為維護香港繁榮穩定的定海神針。」

林鄭月娥（左）與香港駐軍司令員陳道祥少將交換《中區軍用碼頭移交備忘錄》。（政府新聞處）

9月29日，中區軍用碼頭由香港特區政府正式移交給解放軍駐港部隊。香港特首林鄭月娥在致辭中稱讚解放軍駐軍對特區繁榮穩定的貢獻，並表示軍用碼頭移交彰顯中央和香港在「一國兩制」下的關係，具有重要的憲制意義。

據悉，解放軍駐港部隊在香港的軍用設施，除了軍用碼頭外，其餘18處軍事用地，在香港主權移交中國後早已由駐軍使用及管理，用作防務目的。

香港主權移交中國前，中國和英國曾就防衛用地問題達成協議，其中包括在中區留下一個碼頭給解放軍駐港部隊使用。英軍離港前已按照協議把所有軍用駐地交給解放軍駐港部隊，中區軍用碼頭是最後一塊須交付的軍事用地。