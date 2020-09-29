中區軍用碼頭移交解放軍　駐港部隊：防務條件允許會開放部分區域

中區軍用碼頭今早（29日）7時起正式移交駐港解放軍，並劃為軍事禁區。行政長官林鄭月娥與駐港部隊司令員陳道祥出席中區軍用碼頭移交儀式，並簽署《中區軍用碼頭移交備忘錄》。駐軍進一步採納特區政府建議，除面向維港的一面外，軍用碼頭其餘三面採用活動欄柵，可以打開供市民通行。 駐港部隊表示，在防務安排允許下，將開放碼頭部分區域供市民通行；在完成必要的準備工作並正式啟用碼頭後，將適時向市民公佈，碼頭開放的具體安排和相應管理規則。

林鄭月娥（左）與香港駐軍司令員陳道祥少將交換《中區軍用碼頭移交備忘錄》。（政府新聞處）

解放軍駐香港部隊新聞發言人韓鈾表示，中區軍用碼頭交由駐軍管理使用。碼頭是供軍艦停靠及開展軍事活動的重要設施，對駐軍履行防務職責具有重要意義。駐軍將嚴格依照《基本法》、《駐軍法》及相關香港法律要求使用管理碼頭。



林鄭月娥表示，因應特區政府建議，駐軍同意在不影響防務工作條件下，酌情考慮開放碼頭，讓公眾進入非禁區範圍。

韓鈾指，駐軍考慮到碼頭緊鄰維港南岸海濱長廊，為方便市民，碼頭交付駐軍後，在防務安排允許的條件下，駐軍將開放碼頭部分區域供市民通行；在完成必要的準備工作後，正式啟用碼頭，並適時向市民公佈碼頭開放的具體安排和相應的管理規則。市民在使用碼頭時，須尊重碼頭作為軍事用地的性質，並遵守駐軍對於碼頭的管理安排。