【有片】解放軍駐港部隊海空聯合演練　模擬截查外逃可疑船隻

解放軍駐香港部隊昨日（25日）在微博發布聯合海空巡邏及演練的影片，指「陸海空三軍部隊依託巡邏任務展開聯合搜救、海空巡邏、聯合查證、互為對抗等多項實戰化課目演練，全面檢驗駐香港部隊履行防務能力。」 演練期間，駐港部隊模擬在果洲群島附近發現一艘可疑船隻，特戰小隊坐艦艇攔截和查證，並制服船上可疑人士。

根據駐港部隊消息，昨日上午8時40分，指揮所下達命令，空軍直升機起飛，海軍艦艇完成巡邏兵力備便和戰位部署，駛離昂船洲海軍基地，部隊陸海空三軍部隊依託巡邏任務，展開實戰化課目演練。

其中一項演練科目是駐港部隊在果洲群島附近發現一艘模擬可疑船隻，該船向外海方向高速行駛，任務部隊接到聯合查證命令後，直升機快速前出至目標海域，判明目標屬性並進行喊話警告，兩組特戰小隊則搭乘艦艇到達任務區域實施攔截查證任務。

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這次演練特戰、防空、艦艇、雷達等多個兵種，按照實戰化要求採取連貫實施、紅藍對抗等方式進行。駐港部隊強調，巡邏過程嚴格遵守香港航道、港口和航空管理等法律規定，並事先通報特區政府。

12名港人早前懷疑循水路潛逃台灣，期間被廣東海警拘捕扣查，被控涉嫌偷越國家邊境犯罪。目前案件仍在偵辦中。

（綜合報道）