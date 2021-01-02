大連理工大學校門發生致命車禍　教授駕車撞斃學生

大連理工大學日前發生一宗嚴重交通意外，造成1名學生身亡。校方指，涉事司機為該校教師。

網傳大連理工大學12月31日發布的情報報吿顯示，12月30日14時23分左右，該校發生一起交通事故，導致一名碩士研究生死亡。事故情況已上報教育部、遼寧省市黨政部門和教育行政部門。

報吿稱，死亡碩士研究生父母「情緒相對克制」，但要求嚴懲肇事者。而肇事者是大連理工大學電子信息與電氣工程學部教師鄒積岩，教授、博士生導師。

報吿並未披露事故細節。但根據社交平台微博知情者說法，「這就是985院校的副校長，校內限速20（公里/時），自己卻開70，撞死人還撤熱搜，你以為就你有錢？」

網民發布的細節指，「12月30日下午，科技園後身，在籃球場和網球場之間的一個拐彎處，一個學生在甬路上行走（或者是極其靠近甬路，肯定是靠右側邊上行走），一輛車拐彎失控，衝上甬路，把同學撞了，擔架抬起同學的時候，那個同學一動不動，連呻吟的趨勢都沒有」。

1月1日，大連理工大學微博發布《情況通報》稱，主校區南門附近發生一起嚴重交通事故，造成一名學生身亡，學校對該同學的不幸身亡深感悲痛。涉事司機為該校教師，事發當日為雨雪天氣，道路積雪結冰，警方已介入調查。這份通報未有說明涉事教師的身份。

公開信息顯示，鄒積岩曾在華中理工大學任職，後轉至大連理工大學，任教授、博士生導師、系主任、校長助理、研究生院常務副校長，2010年至2015年任大連工業大學校長、黨委副書記。