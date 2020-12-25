中國政法大學學生使用留學生浴室被指無資格　校方：會改善服務

近年來，外國留學生及港澳台學生在中國高校可以享有「特權」引起社會討論，譬如上述學生可以入住配置更高的宿舍、可以使用單人浴室等等，而這些「特權」則是內地學生在校內無法享有的。 近日，就有中國政法大學的碩士學生在微博發文《我今天在法大遇到的特權階級》，引起廣泛關注。網名「勤奮的取信」的同學在文中講述了自己當日的經歷，因去港澳台學生的浴室洗澡遭到老師質問「你有資格嗎？」等，並在文中提出「同為法大學子，為何區別對待」、「是誰縱容港澳台同學仰仗特權高高在上」等問題 。 對此，中國政法大學回應指，學校將採取措施，進一步改善服務和管理工作。

周三（23日）晚上，同學「勤奮的取信」在文中提及，中國政法大學研究生院新1號樓的2、3、4層是留學生和港澳台學生居住，並且配有24小時單間浴室。而內地學生則使用地下一層的公共澡堂。事緣於周二（22日）地下一層公共澡堂停水，情急之下，她和室友就到2樓浴室洗澡（因早前申請開通權限二人位正常刷卡進入），但臨走時室友的眼鏡忘記在浴室內。後去取的過程中，眼鏡被一名港澳台的學生扣下，並警告指二人需接受學校部門的調查才可以取回眼鏡。

之後，負責管理宿舍的行政老師批評二人指，「你自己有沒有這個資格？」、「我們這樓層的學生去洗澡，水都被其他別的外來人員洗完啦」。談及眼鏡被扣一事時，該老師則沒有解釋理由，還稱要多理解理解港澳台同學，「我們學生這麼做沒有錯」。

事件在網上流傳後引起網民熱議：

「行政老師態度好差勁啊」。 「我們學生這麼做沒錯？內地學生都不是她的學生，是這個意思嗎」。 「若是公平對待，一視同仁，那有如今的事。教育部、中國政法有關負責人應該深刻反省」。 「可以理解你！但其他高校能否藉機反思？能否站直了」。 「我本科在廣東，中山大學華南理工大學港澳台學生和內地生都是混住，沒有單獨列出去」。

周四（24日）晚上，「勤奮的取信」再度發文，表示學校各部門領導介入，涉事老師已經道歉。學校洗浴問題則限於成本等原因，內地生可在限定時間段到二層洗浴。扣下眼鏡的並非港澳台同學，而是國際教育學院的管理老師，被她誤以為是同學。

對於事情的進展，有網民就表示，中國政法大學的處理還是正面積極的，此事雖與港澳台學生無關，是按制度辦事，但學校不應該區別對待。

中國政法大學亦於周四（24日）晚上發文回應事件，文中指，相關工作人員在管理服務和言辭上確有不當之處，已對其進行批評教育；學校將積極整合資源、釆取措施，進一步改善服務和管理工作，為同學們的學習生活提供更多便利。

（觀察者網）