內地大學女廁現「有償賣卵」廣告　以長相學歷定價名校生還要面試

內地法規禁止任何形式買賣精子、卵子和胚胎，亦禁止各種代孕行為。但近日，內地多間大學的女廁所門上發現寫有「高薪兼職」的有償賣卵廣告，「兼職，2-8萬元（人民幣，下同），不耽誤學習，無色情」、「8-12天，賺1-5萬」等。 據了解，這些有償賣卵廣告的背後，早已形成一條黑色產業鏈。賣卵黑市及中介以供卵者的身高、長相、學歷等決定賣卵價格。還有中介將這樣的違法行為美其名曰「愛心志願者項目」來洗腦涉世未深的女大學生們，引誘加入。 有內地專家就表示，黑市賣卵有可能對女性的身體帶來嚴重傷害，或影響日後的生育，甚至帶來生命危險。

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據內地傳媒報道，內地多間大學的女廁所門上被寫上「高薪兼職」的廣告。經過調查發現，「高薪兼職」實為有償賣卵，廣告中的聯繫方式是賣卵中介的負責人。中介對賣卵者稱為「卵妹」、「捐卵志願者」，通過對賣卵進行美化，以賺錢快為由引誘女大學生的加入，更將這一行為美稱為「愛心志願者項目」，可以幫助不孕不育的家庭。而為了博取潛在的女大學生客戶的信任，賣卵中介會在微信朋友圈中展示了諸多代孕賣卵的「成功案例」及多單交易轉賬記錄。

據賣卵中介的有關負責人介紹，「捐卵」與代孕不同，代孕者最好要有生育經驗，而還在讀書的女大學生一般只能「捐卵」，有償「捐卵」需要通過查血型、照X光、尋找客戶、匹配成功、女方體檢、供卵者來例假等步驟，一般10天左右就可以收錢，女方條件（高考分數、在讀學校、學歷、身高、體重、籍貫）越好價格就越高。負責人稱，學歷不高、長相一般、身高1.6米左右的賣卵者不需要面試，價格為1萬元至2萬元之間。但若長相身高不錯，在讀學校是「211」或者「985」（即211、985工程重點建設高校）則需要面試，價格會高至4萬元以上，中介也可賺到5000元的佣金。中介負責人表示，供卵者的個人信息及聯繫方式全程保密，不會有隱患。

中介的有關負責人強調，現時試管等醫療技術非常嫻熟，取卵也是在正規醫院操作，不會有身體接觸，不會細菌感染，沒有任何後遺症，「取完卵就付款，沒風險的」，所以「年輕人開支大、花錢的地方多」也使得不少校內女大學生賣卵。另外，負責人又稱，代孕捐卵在國外都是合法的，在中國並不違法，只是屬於灰色行業，「永遠都是餓死膽小的，撐死膽大的」。

事實上，為期10天左右的取卵過程並非安全可靠，賣卵者需要每天到醫院打促排卵針。據了解，早前在杭州，有女生誤信「尋找捐卵子志願者」的廣告，為了賺到1萬元，過度注射排卵藥物取卵，而呼吸困難、卵巢異常增大等併發症，肚子隆起看上去懷孕7、8個月，出現生命危險。亦有14歲的廣州少女，被人教唆賣卵後，雙側胸腔積液，患上卵巢過度刺激綜合症。

有廣州的大學就表示，如果學生看到「有償賣卵」相關的廣告，可以跟老師、學校保衛處及校長辦公室等相關的職能部門反映情況，學校會馬上安排人員處理。目前暫時沒接到學生的舉報和意見反饋，若存在這種現象，會加強學生的思想教育。

對於「有償賣卵」的行為，有內地律師就表示，內地出台多部法律，嚴禁卵子買賣。將捐卵演化為「賣卵」的商業行為屬於違法，並且捐贈卵子目前還不宜商業化。

（綜合報道）