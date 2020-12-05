《魔物獵人》電影上映不足一日遭下架　對白嘲「Chinese」涉辱華

《魔物獵人》（Monster Hunter，內地譯作「怪物獵人」）電影版昨日（4日）在內地上映，但是上映不足一日，就被指含有辱華對白，引發內地網民不滿，遭舉報要求下架。 據了解，當天晚上內地戲院均已接獲通知取消全部場次、嚴禁再次放映，一律退票處理，並提到正連夜製作新版本，完成後才會重新上映。

有微博博主稱，目前萬達電影、美團、貓眼等應用程式上已看不到魔物獵人售票信息。（微博圖片）

事緣電影的其中一段劇情，一名士兵和同袍的對話被指辱華。士兵稱「What kind of knees are these？（這是甚麼樣的膝蓋？）」，同袍則回答「Chinese（中國人）」。雖然似乎是用「諧音」製作笑點，但這句對白相信是來自於一個帶有種族歧視的童謠，「Chinese Japanese，dirty kness，and look at these（中國人、日本人，骯髒的膝蓋，看看這些）」，暗指中國人及日本人經常下跪。

「knees」與「Chinese」放在一起令許多內地網民不滿，紛紛要求廣電總局下架電影，「這麼簡單的英文，審片的人怎麼回事」、「這怎麼過審片的？」、「即使再上映，我也不可能去看，本來期望挺大的。明年的遊戲也拜拜吧」。

《魔物獵人》電影改編自Capcom的同名遊戲：

《魔物獵人》（Monster Hunter）電影是由Capcom的同名遊戲改編而來。CapcomAsia事發在微博上發聲明，「由於遊戲《Monster Hunter》系列與電影《魔物獵人》由不同公司製作，得悉各位對電影《魔物獵人》的意見後，我們收集了大量來自大家的想法，並已經向有關公司反映情況」。CapcomAsia還稱，希望以後可以繼續不負所望。

（綜合報道）