惠台措施｜福建出台225條同等待遇清單　台資可申請註冊為陸企

福建省港澳事務辦公室周六（2日）公布全文共225條的「台胞台企同等待遇清單」，所涉項目包括經濟、社會、文教、便利化等四個方面。

據了解，225項措施中，經濟方面有133項，包括權益保障、行業准入、醫療衛生、農業合作、文創旅遊、用地需求、金融服務、財稅服務、通關服務等；社會方面有66項，重點體現在衣食住行、就業創業、醫保社保、人才待遇、司法服務、參政議政、基層治理等；文教方面有17項，重點涵蓋了子女就讀、招錄招考、獎助學金、課題申報、體育活動、文教交流等；而便利化方面就有9項，涉及金融便利、出行便利、就醫便利、辦證便利、醫保核銷便利等。

福建省公布225條的「台胞台企同等待遇清單」。（福建省台港澳辦網站）

台資企業方面，包括在福建自貿區內的台資，可申請註冊為大陸企業，以及台資可設立銀行等金融機構、發電廠可並網運行，允許投資水電站等基礎建設、參與5G研發等新基建和相關免稅措施、與大陸院校合辦學院、農業企業申請相應補貼，兩岸影視作品可在平潭開展版權交易等。

在地方特色措施上，福建省還針對對台交流深化的地區如福州市、平潭綜合實驗區等，提供有關企業落戶獎勵、農業補助、在平潭銷售的部分產品可採繁體中文標籤、首創「台商台胞金融信用證書」等進一步的同等待遇。

生活便利上，福建省明確台胞台企可展開人民幣存款、匯款、現鈔兌換等業務，還有支持銀行開戶辦理相關業務，以及「來閩台胞可申領臨時駕駛許可，不用考試直接核發，最長一年」，和持續為台灣民眾就醫、辦理訴訟等提供便利。

（綜合報道）