【中國外交】王毅：對待惡人有鬥爭之道　願意虛心聽取善意批評

中國國務委員兼外交部長王毅在總結2020年外交工作時，側面回應了如何看待西方指責中國大搞「戰狼外交」。

中國外交官們在2020年的表現被西方批評為大搞「戰狼外交 」。（資料圖片）

1月2日，王毅接受新華社和央視採訪，就外界對中國外交的議論作出回應。王毅說，中國外交承擔着維護國家利益、捍衛民族尊嚴、開展國際合作、促進世界和平的重要職責。在中共高層領導下，在中國民眾支持下，「我們為此擔當盡力，光明坦蕩」。

王毅表示，中國外交根植於五千年悠久的文化積澱，承繼着新中國獨立自強的光榮傳統。中國始終堅持走和平發展道路，始終奉行獨立自主的和平外交，始終主張國與國交往應當遵循國際法和國際關係基本準則，始終在國際事務中伸張公平正義，維護全人類共同價值，形成了鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派。

在過去一年來，面對中國外交官諸如趙立堅、耿爽、華春瑩等的強硬態度，西方輿論指責前者大搞「戰狼外交」。對於這些標籤，王毅回應稱，「對待朋友，我們有好客之道；對待夥伴，我們有合作之道；對待惡人，我們也有鬥爭之道。」

他說，「對於善意的批評，我們一直願意虛心聽取；對於有益的建議，我們從來都是相向而行。但如果是無端抹黑和惡意攻擊，我們當然要堅決回擊；如果是危害世界的強權霸凌，我們更需要主持公道。」

王毅最後說，這是中國外交應盡的責任，也是中國人應有的風骨。官媒CGTN採訪團隊官方微博聲稱，王毅此訪回應是表明了「力挺戰狼外交」的態度。

隨着中國加速崛起，普通民眾對本國外交更加關注，也更希望能夠主動出擊。（VCG）

對於西方指責中國搞「戰狼外交」，中國外交部發言人華春瑩曾說，中國從不欺凌霸凌他人，但中國人也是有原則的，也是有骨氣的。咄咄逼人從來不是中國的外交傳統，但是卑躬屈膝也不是中國人的氣節。為了維護中國自身的正當合法權益、為了維護中國的主權安全發展利益、為了維護國家的利益尊嚴、為了維護國際的公平與正義，「就做『戰狼』又何妨？」。

據中國媒體《環球時報》旗下輿情中心12月30日發布的民調顯示，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。

在這七成多的受訪者中，近一半（47.9%）認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，超兩成（23.3%）表示不算強硬。另有4.5%的受訪者認為，中國外交部的回應比較強硬，應該收斂一些；在2.9%的受訪者看來，中國外交部的回應太強硬了，需要收斂。