環時民調：七成中國受訪者認同戰狼外交　65%民眾討厭特朗普政府

官媒《環球時報》旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題進行年度民意調查，是自2006年以來的第十五次。 調查顯示，近八成受訪者認為，中國近年來的國際形象有所提升。此次調查還專門就「戰狼外交」設置問題，結果顯示71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。

「中美關係」繼續名列受訪者心目中對中國影響最大的雙邊關係。（視覺中國）

近5成受訪者認同：中美關係對中國影響最大

在回答「對中國影響最大的雙邊關係」這一多選問題時，47.5%的受訪者認為是「中美關係」，比例位居第一；33.8%的受訪者選擇「中俄關係」，居第二位；排在第三位的是「中歐關係」，提及率為27.7%。

據悉，在《環球時報》歷年數據中，中美關係連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係。不過，今年選擇這一選項的受訪者比例是歷年來最低，此前最低的數字出現在2018年（63.5%），去年則高達82.1%。

有內地學者表示，經過這兩年中美之間的一系列博弈，很多中國人發現美國的貿易戰和其他霸凌舉動所產生的影響十分有限，因此對「美國對中國真的那麼重要嗎」的質疑聲也變大。

蓬佩奧的言行大多代表了特朗普的立場。 （AP）

逾65%受訪者討厭特朗普政府

數據又顯示，分別有65.6%、53.2%和46.9%的受訪者選擇討厭「特朗普政府」、「美國軍隊」和「美國媒體」，遠高於喜歡這三者的受訪者比例。而對於「美國影視作品」、「美國電子產品」、「美國體育聯盟」和「美國大學/科研機構」，選擇喜歡的受訪者比例分別是49.9%、43.3%、39.0%和36.3%，遠多於選擇討厭的人。

內地學者分析上述數據時稱，一方面，中國受訪者對美國政府單方面損害雙邊關係的舉動感到非常不滿；但另一方面，他們對美國社會和文化的良好印象並沒有受到美國政客不負責任舉動太大的影響。

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拜登執政：31.7%受訪者認同帶來轉機

2020年中美關係不斷惡化，在本次調查中，72.1%的受訪者對於中國在中美較量中力量的顯著增長表示認可。當被問及在中美博弈中兩國的優勢對比時，26.3%受訪者認為美國處於優勢，42.1%受訪者認為中國處於優勢。

此外，50.4%受訪者認為，中國政府應當積極參與談判，將中美關係緊張對本國的影響控製到最低。較多人表示中國政府應該保持強硬態度應對挑戰，認為在中美談判中不應讓步的受訪者佔43.2%。認為應該抵制美國產品與服務的受訪者超過三成。只有13.7%的受訪者表示為盡快緩和緊張關係，政府可以在談判中適當讓步。

美國當選總統拜登執政後，31.7%的受訪者認為會為中美關係帶來轉機，28.5%的受訪者對此持消極態度。當被問及若拜登上任，中美兩國會在哪些方面加強合作時，48.7%的受訪者選擇的是共同應對新冠肺炎疫情，44.4%的受訪者對於兩國在經貿領域加強合作有積極展望。

華春瑩曾表示，「為了維護中國的主權安全、發展利益，為了維護國家的榮譽與尊嚴，為了維護國際的公平與正義，就做『戰狼 』又何妨？」（資料圖片）

7成受訪者認同中國「戰狼外交」

近年來，西方質疑中國搞「戰狼外交」，而此次調查顯示，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。在這七成的受訪者中，近一半（47.9%）認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，超兩成（23.3%）表示不算強硬。另有4.5%的受訪者認為外交部的回應比較強硬，應該收斂一些；在2.9%的受訪者看來，外交部的回應太強硬了，需要收斂。

當被問及中國近年來的國際形象發生了怎樣的變化時，77.9%的受訪者認為中國近年來的國際形象有所提升；有6.6%的受訪者認為中國的國際形象變差了。至於中國國際形象變好的原因，72.6%的受訪者認為，中國有效控制住了新冠肺炎疫情是中國在國際社會中形象提升的原因之一。

趙立堅曾就五眼聯盟發表強硬言辭。（Reuters）

當被問及「最喜歡哪個國家」時，61.3%的受訪者選擇中國。位列中國之後的「最喜歡國家」是日本（2.6%）、德國（2.5%）、瑞士（2.5%）、法國（2.3%）。從2010年至2020年，美國被受訪者選為最喜愛國家的比例從7.5%下降至不足2%

據悉，《環球時報》這次調查主要採用會員邀約的網上問卷填答方式進行調查，調查樣本覆蓋16座城市，包括北京、上海、廣州、深圳、成都、瀋陽、青島、天津、西安、武漢、鄭州、昆明、南昌、南寧、蘭州、哈爾濱，回收有效問卷1945份。

（環球時報）