王毅：望美國新政府能重拾理性　中國會續助各國戰勝疫情

官媒周六（2日）刊登對國務委員兼外長王毅的專訪，王毅表示，美國當政者採取完全錯誤的對華政策，希望美國新政府能重拾理性，重開對話，讓兩國關係重回正軌。對於新型肺炎疫情，王毅指越來越多研究表明疫情很可能是全球多地多點暴發，中國將堅定不移推進抗疫國際合作。

就中美關係，王毅指出兩國近年陷入前所未有困境的根本原因，在於美國當政者對中國的認知嚴重偏差，將中方視為最大威脅；美方部分人士對中國快速發展感到焦慮，惟最可持續的領先不是阻擋別國發展，而是不斷提升自我，未來世界不應、亦不可能讓中國變成美國，應是美國令自身成為更好的美國，而中國必成為更好的中國。他續指，雙方關係來到新的十字路口，希望美國新政府能重啟合作，中方亦願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的關係，和平相處，合作共贏。

王毅希望中美關係重回正軌。（Reuters）

就中歐關係，王毅表示雙方在疫情中逆勢前行，中國首次成為歐盟最大貿易夥伴，中歐完成投資協定談判，為雙方合作注入新的強勁動力的同時，也為低迷的世界經濟帶來重大利好，這說明只要相互理解，彼此體諒，平等協商，合作就能夠展現出更廣闊前景，而中方願意加強協調確保雙方關係沿正確方向發展。他又同時談及中俄關係，稱兩國戰略合作沒有止境、禁區及上限，並將在更高起點、更大範圍、更深層次上推進合作。

至於疫情方面，王毅表示面對未知的病毒，中方第一時間展開流行病學調查、確定病原體、公布病毒基因序列等，在最短時間內控制了疫情，率先築起全球抗疫的牢固防線；向逾150個國家及10個國際組織提供援助，並提供資金予世衛和聯合國相關機制，最早承諾將疫苗作為全球公共產品，積極推進藥物與疫苗研發合作。他強調，全球疫情遠遠未到結束之時，中國將與各國加強聯防聯控，繼續幫助有需要的國家及地區，直至全球徹底戰勝疫情。

（新華社/央視）