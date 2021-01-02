煤價大漲︱內地煤炭市場供需緊張　七集團倡穩定煤價防止大幅起落

2020年末，隨着內地大部分地區氣溫降低、寒潮加劇，煤炭市場出現大幅波動，煤炭消耗量、需求量大增，價格亦隨即提高。據國家統計局數據顯示，內地2020年12月中旬煤炭價格呈增長趨勢，不同種類的漲幅介乎0.2%至5.2%之間。 對此，內地7間大型煤炭集團近日倡議，穩定煤炭價格、防止大起大落。

內地煤炭市場「緊平衡」

2020年12月，內地多地出現拉閘限電、有序用電等情況。隨即反映出內地煤炭市場供需不足的現象，煤價也持續上漲，《中國能源報》引述內地企業人士表示，「近期煤價上漲太快，幾乎一天一個樣」。

分析指，一方面，部分基建項目在年底加大趕工力度，鋼鐵、建材行業產品產量保持較快增長，帶動需求短時快速增加。同時，受雨雪降溫天氣影響，居民取暖用電用煤需求激增。另一方面，隨著煤炭生產向晉陝蒙等地集中，三省區煤炭產量所佔比重超過70%，對煤炭供給的影響程度不斷加大。但因安監、環保等要求收緊，煤炭供給的剛性約束也在增加。

中國電力企業聯合會相關負責人說，煤炭市場產運需錯位較為嚴重，電煤市場總體呈「緊平衡」狀態，價格波動幅度超過往年。

多位專家稱，2021年，內地宏觀經濟有望延續穩中向好的勢頭，對煤炭需求將保持小幅增長，大概率呈現「緊平衡」的供需形勢。總體雖有保障，區域性、時段性及結構性緊張尚存。中國煤炭經濟研究會人士也稱，從需求來看，新能源發展速度加快，對煤炭的替代作用增強，一定程度上抑制煤炭需求增速，呈現「先高後低」的態勢。

從生產來看，受資源、環境等約束，晉陝蒙等主產區新增產能釋放空間有限，新增產能或更多集中於新疆等地。 「2021年上半年，預計煤炭市場仍將維持偏緊狀態，下半年有望重新回歸平衡。隨着中長期合同的作用進一步顯現，全年煤價波動幅度小於2020年」。以陝西省為例，當局估計2021年，陝西煤炭產量將小幅增長，達到6.7億噸。

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穩定煤價 防大起大落

為進一步保供穩價，中國中煤能源集團、晉能控股集團等七家大型煤炭集團倡議，穩定煤炭價格，加快完成2021年度煤炭中長期合同簽訂和合同匯總工作，充分發揮煤炭中長期合同和價格機制的壓艙石作用，穩定市場預期，防止煤炭價格大起大落。

國煤炭經濟研究會人士建議，密切關注宏觀經濟形勢及煤炭下游行業需求變化等情況，加強市場研判，在確保安全生產的前提下，按需組織生產，積極保障煤炭穩定供應。特別在迎峰度冬期間，嚴肅煤炭中長期合同執行，促進市場平穩運行。

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中電聯燃料分會也提出倡議，燃煤發電企業要提前謀劃、加強預測，科學制定好電煤採購儲備計劃和應急保障預案。同時，與煤炭生產、運輸企業加強溝通，加強誠信建設，共同做好煤炭中長期合同履約，進一步提高合同履約率，充分發揮電煤中長期合同在電煤供應關鍵時期的「壓艙石」作用。

（綜合報道）