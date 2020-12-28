澳洲70艘煤炭貨船禁靠華港口卸貨　1400船員滯留　有人曾試圖自殺

中國自10月起加強對澳洲煤炭進口管制，《紐約時報》本月26日報道，目前有約70艘載有澳洲煤炭的貨船，因禁令無法靠港卸貨，涉及700萬至1000萬噸澳洲煤炭，約1400名船員滯留海港，部分人甚至漂流半年以上，亦有船員稱曾試圖自殺。

報道指，早在禁令生效前，中方港口曾以加強檢驗、防疫與環境為由，延遲或禁止貨船進入港口。中方實施禁令後，仍有不少貨船冒險抵達中國港口，近1個月的滯留貨船數目由50艘增至70艘。

印度籍船員博薩爾與其餘22名船員，今年6月自河北出發，船上運載約16萬噸澳洲煤炭。他表示，至今已在海上漂流6個月，非常想念5歲的兒子，每晚都會夢見兒子，睡醒後不停流淚，又提到所有船員都非常沮喪，大家的心理健康狀況正在惡化。

另一艘貨船的二副辛格（Gaurav Singh）則提到，大多數的船員都待在船艙，並做好最壞打算，更有人因無法承受壓力試圖自殺。據了解，辛格日前接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時提到，已在網上發起連署，呼籲有關單位能夠重視船員的困境、給予協助，並希望中、澳兩國能夠盡快展開對話，讓船員完成工作、平安回家。

另據法新社周日（27日）報道指，自中方對澳洲多項商品施加貿易限制後，主要出口至中國的澳洲龍蝦銷量大受打擊，當地分銷商需降低本地龍蝦售價以吸引本地消費者購買；其他大宗商品出口自中國的銷量也大減，包括精銅及精鐵。