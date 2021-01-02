【有片】用36種語言說新年快樂　汪文斌：講得不標準請包涵

2020年12月31日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上用英語、法語、俄語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、日語、烏爾都語、印地語、德語、葡萄牙語等11種語言向大家祝福新年快樂。他當時笑稱，這是同事教他的多國語言，「講得不標準的地方，還請大家包涵。」

元旦當日（1月1日），官媒發布新一版影片，片中汪文斌用36種語言說「新年快樂」。除記者會已經用過的語言外，他還用了老撾語、越南語、緬甸語、蒙古語、尼泊爾語、孟加拉語、波斯語、意大利語等語言說新年快樂，受到網民讚賞並引起熱議：

「太厲害了，不愧是國家的代言人。」 「嘆為觀止啊，望塵莫及啊。」 「雖然聽不懂，但是聽完了。」 「懷疑紙上有漢字標注音，但還是很厲害。」

汪文斌去年7月17日正式與媒體見面，成為外交部第32任新聞發言人。（資料圖片/AP）

據悉，汪文斌去年7月17日正式與媒體見面，成為外交部第32任新聞發言人。公開資料顯示，汪文斌於1971年4月生，1993年進入外交部新聞司擔任科員，此後先後擔任過中國駐塞內加爾共和國大使館職員、駐杜阿拉領事館職員、領事隨員、外交部西歐司隨員、三秘、外交部政策研究室三秘、副處長、處長、外交部辦公廳一秘、參贊等職。

2004年他出任國務院辦公廳秘書，2006年調任中國駐毛裡求斯共和國大使館政務參贊，2010年出任外交部政策規劃司參贊，2013年任外交部政策規劃司副司長。2018年，汪文斌出任駐突尼斯共和國特命全權大使。2020年6月3日，汪文斌大使辭行拜會突尼斯總統賽義德。

有分析稱，從外交學院畢業且一直在外交系統就職的汪文斌，最具上一代外交官員保守和平穩的特徵。