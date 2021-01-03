瑞媒：愛立信CEO以撤離威脅瑞典撤消華為5G禁令

瑞典《每日新聞報》1月1日報道，愛立信首席執行官鮑毅康（Börje Ekholm）近日向瑞典商務部施壓，要求促政府取消對華為的5G網絡建設禁令，否則愛立信考慮撤出瑞典。 不過，鮑毅康事後否認以愛立信離開瑞典作威脅，強調「我們的靈魂在瑞典，這裏是愛立信的基地」。

《每日新聞報》報道指，鮑毅康向瑞典商務部長哈爾伯格（Anna Hallberg）發送手機短訊，多次提及愛立信在瑞典的存在，表示目前瑞典對愛立信而言是一個糟糕的國家。鮑毅康又稱，瑞典對華為的5G禁令可能會導致愛立信受到懲罰，擔心公司在中國市場受到影響，又指愛立信正協助華為尋找律師。

華為在全球5G建設中佔據重要地位。（Reuters）

不過，哈爾伯格表示瑞典政府無法干預禁令，因為有關決定是由瑞典郵政電訊管理局（PTS）根據安全部門和國防軍的建議作出。對此，鮑毅康斥責指哈爾伯格應換位思考，就會明白為何歐洲科技公司稀少。

鮑毅康曾公開表示對華為的支持，認為瑞典對華為5G網絡建設的禁令，限制了自由競爭和貿易。據報，中國大舉興建鋪設5G網絡為愛立信帶來大量盈利，愛立信從中國三大通信服務商均獲得技術採購訂單，在中國5G市場佔約10%的份額。

傳統電訊巨頭Ericsson去年奪得多宗5G建設合同，有望挑戰華為市場地位。（Getty Images）

瑞典郵政電訊管理局去年10月頒令，禁止參與瑞典5G頻譜拍賣的電訊商，使用華為或中興網絡設備；若已使用相關設備，瑞典電訊商須在2025年前清拆。華為事後提出上訴，瑞典法院裁定暫停實施禁令，瑞典郵政電訊管理局隨即中止5G頻譜拍賣。

（德國之聲）