【中澳關係】澳媒：多國瘋搶澳洲小麥　需求增量已超中國減購規模

中澳關係持續緊張，澳洲對中國的出口大受打擊。然而，澳媒《澳洲人報》周四（31日）報道稱，雖然中國減購澳洲穀物，但澳洲小麥受到印尼、越南等多國瘋搶，需求量達到頂峰，填平甚至超過了中國減購的規模。

綜合《澳洲人報》（The Australian）和澳洲SBS新聞網報道，澳洲小麥預料今季產量翻倍，達到3000萬噸。雖然中國11月份進口量減至10年來新低，但其他主要市場包括印尼、越南，以及新興市場東非，都在搶購澳洲貨。

報道指，中國每年平均向澳洲購買110萬噸小麥，然而今年11月，中國只進口了880噸澳洲小麥，是2011年以來最少。（資料圖片）

大型穀物貿易公司Emerald Grain的行政總裁David Johnson表示，澳洲經歷數年旱災後，正在全球小麥市場中重奪佔有率，「它（澳洲小麥）正輸往各地。」

他續指，澳洲小麥的售價競爭力非常大，「我們看到的需求不只來自亞洲由南至北，還有中東、非洲東岸，這個市場是我們過去多年都未供應過的。由於我們農作物的數量和我們澳洲小麥的價格，我們在廣大市場中有競爭力，所以吸引了來自各地的興趣。」

報道指，憑藉舊有市場的大量購買和新興市場的開拓，澳洲小麥需求的增加，甚至超過中國減購的規模。中國每年平均向澳洲購買110萬噸小麥，價值3.46億澳元（約合20.67億港元），佔澳洲每年出口小麥總價值（46億澳元）的近1成。然而今年11月，中國只進口了880噸澳洲小麥，是2011年以來最少。

報道也提到，目前，中國正對澳洲多種商品實施禁止進口或巨額關稅，包括大麥、牛肉、木材、煤炭、萄萄酒和龍蝦等，價值達200億澳元（約合1194億港元）。