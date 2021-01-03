新冠肺炎｜大連通報20天來疫情源頭：碼頭工人搬運進口冷鏈產品

遼寧大連自去年12月15日起爆發本土疫情，至今仍未結束。在今日（3日）的大連新聞辦疫情防控記者會上，大連衛健委副主任趙連表示，經初步判定，這次大連的本土疫情，來源於污染了新冠病毒的進口冷鏈產品。

會上指出，此次大連本土疫情的病例高度同源，是一個首發病例導致的局部聚集性疫情，經現場流行病學調查和分子流行病學分析，初步判斷，此次疫情感染來源為5名碼頭工人引起，當中絕大部分為大連港碼頭工人，因為搬運俄羅斯籍貨輪上新冠病毒陽性的散裝貨品導致感染。

新冠病毒的耐低溫特性令其在冷鏈條件下更容易存活。（示意圖／視覺中國）

據統計，截至2021年1月2日24時，大連市累計報告新冠肺炎確診病例48宗，正在實施醫學觀察的本地無症狀感染者30宗。

趙連指出，本次疫情從浩涵勞務公司的搬運工人發病開始，通過一次聚餐和搬家活動，傳播到金潤花園小區，造成家庭聚集性疫情；通過另一名搬運工人傳播到金座商廈，造成商廈內的工作人員和顧客的感染，然後通過工作人員和顧客又傳播到其家屬和密切接觸者。

在金座商廈相關病例中，有一病例金某（病例35）在未發病時參與11人家庭聚會，造成後期其他10人全部感染，又通過聚集性疫情的感染者傳播到大連醫科大學附屬二院門診，造成包括一名考研學生在內的3人感染。疫情病毒從冷鏈碼頭傳播到社區、商場、學校、醫院，並涉及各類人群。

他指出，本次疫情傳播速度快，傳播力強，且出現超級傳播現象，金某（病例35）參加的家庭聚會中11人全部感染，之後又傳播到所居住的樓道單元住戶及其他社會接觸人員，造成33人感染。

（綜合報道）