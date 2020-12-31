新冠肺炎｜瀋陽開展全民檢測　大連衛健委：疫情傳播源來自國外

據國家衛健委統計，內地12月合共新增113宗新冠肺炎本土確診。而自12月18日開始，遼寧省瀋陽市及大連市先後遭遇疫情。為應對疫情，兩地發布多項防控措施。 在瀋陽，當局今日（31日）表示，即日起，瀋陽在市內9區開展全員核酸檢測。另外，引起疫情傳播或造成傳播風險人員將依法追究法律責任。 大連市衛健委亦於今日表示，經過基因測序結果分析，此次大連疫情傳播源來自國外。

今日（31日）下午，瀋陽市召開疫情防控記者會。瀋陽市衛健委新聞發言人表示，截至12月30日24時，瀋陽本次疫情已涉及于洪區、皇姑區、鐵西區，共報告確診個案和無症狀感染者18宗（其中確診個案16宗、無症狀感染者2宗），並出現家庭聚集性個案，瀋陽市疫情形勢依然嚴峻複雜。瀋陽市當局決定，從即日起，瀋陽在市內9區開展全員核酸檢測，其中，鐵西區、皇姑區、於洪區要在3日內檢測完畢。

瀋陽市人民政府副秘書長趙繼凱表示，瀋陽將實施更加嚴格的隔離管控措施，在居家隔離觀察期間，相關隔離人員如拒絕接受醫學監測，隱瞞謊報、擅自外出，在進行訓誡教育的同時，立即轉送至指定賓館集中隔離觀察。如引起疫情傳播或造成傳播風險，將依法追究法律責任，並作為失信人員納入個人信用檔案。

趙繼凱還稱，瀋陽將對劃定為中風險地區人員實行封閉管控措施，禁止人員流動，堅決防止風險外溢。中風險地區人員一律不允許離開瀋陽，其他地區人員非必要不離開瀋陽，確需離開必須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

另外，瀋陽市當局亦於早前宣布，今日起，瀋陽地鐵將啟動車站出入口限流、安檢點位限流、換乘通道限流等控制措施，瀋陽所有公交線路運營車輛車內載客量不得超過50%。

大連衛健委表示，此次大連疫情傳播源來自國外。（微博）

而在大連，大連市衛健委副主任趙連介紹，「根據國家和大連市基因測序結果分析，此次大連疫情傳播源來自國外，與『7·22』疫情基因序列不同源，沒有關聯性」。

（綜合報道）