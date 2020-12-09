殲-10戰機高空遇鳥擊墜機　解放軍飛行員22個動作零失誤獲一等功

12月9日，解放軍南部戰區空軍航空兵某旅舉辦頒獎大會，為飛行員王建東頒發一等功獎章，授予空軍功勛飛行人員金質榮譽獎章。 據軍媒報導，王建東曾在飛機低空遭遇鳥擊，狀態急劇變化情況下冷靜操控戰機，將損失降到了最低。

解放軍南部戰區空軍官方微信號「南部空軍」12月9日報道，南部戰區空軍航空兵某旅在9月組織晝間飛行，王建東駕駛的殲-10戰機實施空中對抗課目練習，戰機起飛上升至高度272.7米時，突然遭遇低空鳥擊、發動機完全停車的緊急情況。

王建東駕駛的殲10戰機高空遇鳥撞擊，他冷靜處理後跳傘，避免了嚴重的墜機後果。（微博@南部戰區）

王建東在飛機狀態急劇變化情況下冷靜操控戰機，22個操控動作零失誤，37秒內三次轉變航向避開翼下居民區，直至高度75.9米時極限跳傘，將損失降到最低，最大限度保護民眾安全。

報道引述軍事專家王明亮稱，「從飛行員整個處理來看，我們的飛機（殲-10）整體性能確實是比較好的，各個環節出事以後，飛行員依舊能夠操控。發動機停車之後，還能有一定的滑翔時間，以至於在比較低高度跳傘，也反應出解放軍的傘具（彈射座椅）是比較好的。」

在10月5日刊登的《解放軍報》頭版上，《生死關頭，戰機避開居民區》一文詳細回顧了這次撞鳥處置的全過程。

文章中更披露，王建東跳傘後降落在一處果園，幾位村民發現後，將他抬到樹蔭下，等待救護。

王建東駕駛殲-10戰機高空遇險後冷靜應對，22個操控動作零失誤↓↓↓

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據悉，殲-10一旦發動機撞鳥停車，就意味着飛機失去了動力，尤其是不足300米的低空發生，留給飛機原處置的時間非常少。按解放軍特情處置手冊的規定：高度2,000米以下開車不成功，應視情況實施迫降或跳傘。

據悉，殲-10戰機出現駕駛意外並不是首次，此前，兩次獲得解放軍「金頭盔」的飛行員尤鵬飛，在駕駛雙座型殲-10時也遭遇了一次發動機撞鳥特情。不過，尤鵬飛與另一飛行員高波駕駛戰機安全着陸。事後機務人員檢查發現，發動機葉片損傷已近90%。