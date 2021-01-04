新冠肺炎｜內地昨日新增13宗本土病例　河北石家莊進入戰時狀態

內地昨日（3日）新增確診病例33宗，其中境外輸入病例20宗（陝西6宗，上海4宗，四川3宗，廣東2宗，天津1宗，山西1宗，內蒙古1宗，遼寧1宗，福建1宗），本土病例13宗（遼寧6宗，河北4宗，北京2宗，黑龍江1宗）。 另據《石家莊日報》消息，河北省石家莊市為應對疫情，宣布進入戰時狀態。

內地境外輸入現有確診病例286宗，累計境外輸入確診病例4323宗。截至1月3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例411宗，累計治癒出院病例82105宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例87150宗。

1月3日，北京市民在順義區雙豐街道一處核酸檢測採樣點接受檢測。（中新社）

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者40宗（境外輸入26宗）；當日轉為確診病例4宗（境外輸入3宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者294宗（境外輸入240宗）。

1月2日，河北石家莊市槁城區新增新冠肺炎確診病例（輕型）1例。1月3日下午，石家莊市應對新冠肺炎疫情工作會議召開，會議要求迅速進入戰時狀態，嚴之又嚴狠抓落實，科學、精准、高效抓好各項防控工作，以最堅決最果斷措施打贏疫情防控殲滅戰，全力維護好人民群眾生命安全和身體健康。