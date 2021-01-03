中疾控：中國疫苗不良反應監測指標已達到或超過世衛評估標準

內地近期開展為重點人群接種新冠肺炎疫苗，小部分人或出現頭痛發燒、食欲不振、嘔吐、腹瀉等不良反應。中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家、主任醫師王華慶今天（1月3日）稱，中國疫苗的不良反應監測水平不斷提高，各項監測指標已達到或超過世界衛生組織的評估標準。

王華慶表示，疑似疫苗不良反應的監測是通過中國疾控中心建立的監測信息系統實現，疾控機構和藥品不良反應監測機構實現信息共享。各級疾控機構和藥品不良反應監測機構會對監測的信息定期分析和評估；若遇到重大事件，會及時分析和評估。

王華慶表示，中國疫苗的不良反應各項監測指標已達到或超過世界衛生組織的評估標準。（國新網）

他指出，中國疫苗不良反應的規範監測起步於2005年，隨着工作的深入開展，疫苗不良反應監測水平有很大提高。2011年和2014年分別通過世界衛生組織對中國國家疫苗監管體系中不良反應監測部分的能力評估，疫苗不良反應各項監測指標達到或超過世界衛生組織的評估標準。

大多數變種不會影響疫苗的有效性

歐美國家近期發現新冠肺炎變種病毒，針對疫苗對變種病毒是否有效，王華慶解釋，病毒是最簡單的生物之一，增殖要依靠活細胞，在增殖過程中病毒會發生變種，大多數變種不會影響病毒的致病性、檢測試劑敏感性和疫苗的有效性。

王華慶解釋，大多數的變種病毒不會影響疫苗的有效性。（新華社）

據世界衛生組織最新消息，從全球對新冠病毒變種的監測情況顯示，尚無證據證明病毒變種會使現有的新冠病毒疫苗失效。世衛全球新冠病毒實驗室網絡包括一個專門的新冠病毒變異演化工作組，正在適時快速檢測病毒新的突變並評估其可能的影響，將為後續疫苗的研發及應用提供預警和科學分析依據。