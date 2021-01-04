新疆兵團擬在哈密設新城「新星市」　定位「絲路支點、疆東門戶」

據新疆生產建設兵團第十三師政務網消息，2020年12月29日，十三師擬建新星市總體規劃總體城市設計和控制性詳細規劃成果彙報會在師會務中心召開。彙報會上，專家彙報了星市總體規劃總體城市設計和控制性詳細規劃成果。 據悉，擬建新星市為省直轄縣級市，以新疆東部的哈密市黃田農場場部為中心城區，城市總體發展定位為：絲路支點、疆東門戶，是兵團第十三師的政治、經濟、文化中心。

新疆生產建設兵團第十三師所在地景色。（網絡圖片）

據《澎湃新聞》此前報導，十三師擬建新星市規劃面積32.75平方公里。

在12月29日會議上，新疆生產建設兵團十三師政委馬學良要求，規劃要彰顯維穩戍邊的兵團特色，充分體現城市的歷史感、現代感和未來感，並展示城市的紅色基因、聚集人口能力、空間優勢。

黃田農場位置：

馬學良強調，要合理確定城市邊界、開發強度和人口規模，充分考慮城市的大格局、主色調，以科學的規劃引領城市發展不斷邁上新台階，突出兵團城市特色魅力，塑造兵團城市文化靈魂，提升兵團城市的整體形象和綜合實力。

十三師師長鄂宏達指出，規劃要充分體現「兵」的特色，「軍」的屬性，切實完善維穩戍邊功能，合理佈局基礎設施；處理城市與哈密中心城區、周邊產業資源、周邊鄉鎮3個關係。

新疆生產建設兵團是「準軍事實體」，承擔着國家賦予的屯墾戍邊職責，實行黨政軍企高度統一的特殊管理體制，受中央政府和新疆自治區雙重領導。

公開資料顯示，新疆兵團第十三師位於新疆哈密市境內，是接通新疆與內地的交通要道，下轄8個農牧場、80個連隊、21個社區、兩個兵團級經濟開發區，總人口11.82萬，佔兵團的4.52%、哈密市的21.2%。

截至2020年年底，新疆兵團共建成10座「師市合一」管理模式的縣級市，另外還有44個建制鎮。