美國智庫指新疆逾50萬人遭強迫採棉花　中方：作者炮製反華謠言

美國智庫全球政策中心（Center for Global Policy）發表報告，指控新疆有逾50萬人被迫從事棉花採摘工作，中國外交部發言人汪文斌12月15日回應稱，根本不存在某些別有用心人士所稱「強迫勞動」的情況，他又批評該報告作者、德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）以炮製反華謠言為生。

涉事報告題為《發生在新疆的強制勞動：勞動力轉移與少數民族採摘棉花動員》（Coercive Labor in Xinjiang: Labor Transfer and the Mobilization of Ethnic Minorities to Pick Cotton），在12月14日發布。

中國外交部發言人汪文斌回應稱，中國公民按照《勞動法》、《勞動合同法》等法律和有關行政法規的規定，在平等自願、協商一致的原則基礎上，與用工單位簽訂勞動合約，獲取相應報酬，根本不存在某些別有用心的人所稱的「強迫勞動」的情況。

他又稱「我還注意到，你提到的有關報告的作者名叫鄭國恩。有媒體曾經多次披露，鄭國恩實際上是美國政府成立的極右翼組織成員，也是美國情報機構操縱設立的反華研究機構骨干，以炮製反華謠言、誹謗中國為生，他的所謂報告毫無信譽和學術價值、學術操守可言。」

汪文斌批評，鄭國恩有幾個炮製謊言的手法，包括「數據造假」、「無中生有」、「妄加揣測」及「玩弄數字遊戲」。在有關數據造假部分，汪文斌稱，鄭國恩曾拋出所謂「中國政府在新疆實行強制絕育」的虛假報吿，宣稱「2018年中國80%的宮內節育器的新增數量發生在新疆」，但事實是根據中國國家衛健委公布的數據，2018年新疆新增放置節育器的數量僅佔全國總數的8.7%。

鄭國恩則在Twitter轉發中國外交部發布的例行記者會對答全文，他稱自己發表了一份關於新疆民眾遭強迫勞動採棉花的報告，然後中國外交部則是花費時間去談他過去有關新疆實行強制絕育的報告，他稱「Seriously？」（是認真的嗎？）予以回應。