「梓睿、梓晴」蟬聯佛山最熱門新生兒名字　不入深圳前8名

據《南方都市報》報道，近日，廣東佛山市公安局正式公布了佛山2020年新生兒熱門名字，「梓睿」、「梓晴」分別蟬聯男女榜首。男孩姓名中，「梓、軒、宇」等字及同音字的出現頻率相當高；「梓晴」更已是連續第5年榮登女孩姓名榜首。 對比2019年的深圳新生兒姓名榜單，與佛山大相徑庭是，「梓睿」僅在男孩姓名中排行第9；女孩姓名榜單中，「梓晴」更是不入前20名。

根據佛山這份最新排行，2020年在佛山辦理出生登記的人口中，男孩取名為「梓睿」的最多，佔新生男孩的3‰；排行第2至10名則分別為「宇軒、梓軒、梓豪、俊宇、俊軒、梓朗、梓恆、子睿、浩然」。其中，第二名「宇軒」近5年來都穩居前7，第三名「梓軒」則是2016、2017年度的冠軍；2018年曾登上榜首的「梓洋」如今沒有入列前20。

女生姓名部分，「梓晴」第5年蟬聯榜首，佔新生男孩的4‰；排名第2至10的女孩名字為「語桐、芷晴、思穎、樂怡、梓琪、芷瑤、可晴、梓瑜、雨桐」。其中，第10名「雨桐」未入2016年的前20，但自2017年竄升至第3，其後每年都在前5，今年卻是被同音的「語桐」搶佔風光。「芷晴」5年來則是穩居前3。

對於這份榜單，網民開玩笑地表示：「這一批的父母都是當年追過同一個偶像劇的人們」，也有人覺得「梓，涵，宇，軒」等字出現頻率過高，堪比當年的「明，偉，強，斌」：

「言情小說電視劇看多了哈哈哈哈哈」 「哈哈哈偶像劇看多了的爸媽」 「我兒子以後，取名叫，爸爸！！！！！！」 「子軒和紫軒打架，撞上了紫萱和子萱，可欣，可馨，可歆跑過來勸架，撞到了若曦，若溪和若熙……子睿和紫瑞跑過去找班幹部浩然，昊然，浩宇與宇豪……最後子軒，紫軒，紫萱和子萱在大家的勸導下握手言和。」

對比深圳市2019年的新生兒姓名排行榜，就與佛山有不少差異。深圳家長為男孩子取名為「奕辰」的最多，其次為「一諾」、「宇軒」，佛山2020年榜首「梓睿」僅排在第8位。深圳女寶寶名字排名前三為：「一諾」、「鈺涵」、「詩涵」，都沒有入列2020年佛山的前20名。

（綜合報道）