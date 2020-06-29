台灣姓名第二長者狀告姓名最長者「煽惑犯罪」：諧音大麻販、藥頭

台灣姓名最長的人原是嘉義市的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（以下簡稱黃宏成）」，長達15字。日前YouTuber「要投」將身份證真實姓名改為「晉瑋台灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯（以下簡稱要投）」總計19字後，成為台灣姓名最長的人。 不過，黃宏成今日（29日）到嘉義市警局報案，指稱「要投」名字有諧音「台灣、大麻販、藥頭、喔爽死」等，質疑已觸犯刑法第153條「煽惑他人犯罪」。「要投」則於下午回應「我是要投，不是藥頭，請不要亂改我名字，謝謝」。

「黃宏成」今到嘉義市警局長榮派出所報案，指「要投」的新名字出現「台灣大麻販、藥頭、喔爽死」，翻成英文後「更是把台灣變成國際販毒營運中心、變成大麻藥頭毒品的快樂天堂」，又指「這是國恥，台灣年輕人看到會受影響」，請總統蔡英文處理此問題。

黃宏成說，「要投」的名字涉犯刑法153條，「很明顯告訴別人說他有大麻、有販賣」，他認為改名是個人自由，但若名字變成販賣大麻，涉及法律規定，此名字明顯違反公序良俗；他說，難道名字可以叫「殺死鐵路警察是英雄喔爽死」的諧音嗎？表示這是觸犯法律的行為，社會不能接受。他將向立法委員陳情，要求修改姓名條例，若改名內容違反公序良俗，應不得獲准。

YouTuber「要投」的新名字長達19字（按圖放大）：

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對此，擁有最長姓名的「要投」向台媒回應表示，「我是要投，不是藥頭，請不要亂改我名字，謝謝」，又指「飛鏢選手，要投出去，才叫要投」、「歐薩斯，不是漚爽死，是我英文名」、「如果警方通知我 我是一定會拍一集（影片來講述被）誣告」。

每人一生可改名3次 無字數限制

據台媒早前報道，「要投」成功改名後，曾到各個需要查驗身分證的地方測試，看看會不會受影響，包括去便利店領包裹、預約牙醫、算命等，期間有許多人以為名字是假的，不過最終都順利達成目的。

報道指，台灣人改名相當自由，沒有字數限制，且只要是教育部規定字典中有收錄的字，都可以當作名字使用。根據規定，凡因字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因，每人一生可改名3次。影片一出後，有不少台灣網民驚覺，原來身份證改名沒有限制字數。也有人表示，「交通警攔下懶得抄名字算是唯一好處了」。

（綜合報道）