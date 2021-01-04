【中澳交惡】加速替代澳洲鐵礦石　中國官方設自給率紅線

中澳關係不斷惡化，因在鐵礦石供應上受制澳洲，中國正在加快棄用澳鐵礦，引發外界關注。

中國是鐵礦石消費大國，目前難以擺脱對澳洲的依賴。（新華社）

2020年12月31日，工信部就推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見徵求意見，要求在2025年前，鐵金屬國內自給率達到45%以上，打造1個至2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦佔進口礦比重超過20%，以增強鐵礦石定價話語權。

指導意見還強調，嚴禁新增鋼鐵產能同時，要打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，力爭前五位鋼鐵企業產業集中度達到40%，前10位產業集中度達到60%。

令人關注的是，受中國國內需求增加、歐美需求回暖支持下，中國鐵礦石期貨2020年12月一度突破每噸1,000元人民幣，創下7年來歷史新高。

對此，中國鋼鐵工業協緊急約談澳洲礦企，表示2020年以來鐵礦石價格已上漲了60%，但鋼材價格漲幅不到10%，鐵礦石的漲價是不合理的，也不可持續。

據英國廣播公司（BBC）2020年12月14日報道，澳洲參議員、聯邦資源部長馬特·卡納萬（Matt Canavan）呼籲對鐵礦資源採取懲罰性徵稅，但有關建議遭現任聯邦資源部長基思·皮特（Keith Pitt）否決，一些政界人士亦擔心這樣做會適得其反。

為了擺脱對澳洲鐵礦石的依賴，中國2020年推動進口多元化。4月至9月累計進口印度鐵礦石190萬噸，佔同期印度鋼鐵出口總量的29%，成為印度鋼鐵的最大買家。

2020年7月，山東和福建新設4個運營超大型鐵礦石運輸船的專用碼頭。待這些新的鐵礦石港口投入運營之後，將為中國從巴西和非洲進口更多鐵礦石，減少從澳洲進口鐵礦石提供了可能。

另外，中國也在非洲投資多個礦山，包括位於非洲幾內亞東南部山區的西芒杜鐵礦，該鐵礦總儲量累計逾100億噸，鐵礦石平均品位65%，被認為是世界上尚未開採的儲量最大、礦石品質最高的鐵礦。