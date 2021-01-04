拼多多稱23歲女員工猝死是「用命換錢」　刪文辯稱是謠言遭打臉

內地電商巨頭「拼多多」4日證實，該公司一位23歲的員工2020年12月29日工作到凌晨之後在回家的路上死亡。 網絡流傳一份拼多多公司早前在問答網站「知乎」以官方帳號針對此事的回應截圖，截圖中，官方帳號稱，「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢」。相關發言引起軒然大波，許多網民批評拼多多回應冷血。 4日下午，拼多多發布聲明，將網傳截圖斥為謠言，稱內容並非該公司發布，該公司堅決反對截圖上的觀點。惟其後「知乎」平台官方證實，截圖上的言論確實是拼多多官方帳號發布，後又被拼多多官方帳號自行刪除。

2021年1月3日晚，有網民爆料稱，拼多多一位23歲的員工凌晨1時30分下班路上猝死。內地《財新網》此後報道指，這位女性員工在新疆地區工作，負責賣菜業務，生前已經和男友有結婚計劃。據悉，這名員工在2020年10月一條微信朋友圈發文曾隱約表露對公司不滿：「資本主義文革，還真就全員韭菜」。

1月4日上午，有網民在網站「知乎」發問題稱：「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事？」網傳截圖顯示，認證為「拼多多官方帳號」的帳號在相關問題下回答，稱底層人民「哪一個不是用命換錢」，並表示「不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代」。該回應引發網民聲討，許多網民在拼多多知乎、微博、微信等帳號下留言，批評拼多多回應冷血。

知乎官方確認，網傳截圖上的言論確為拼多多官方帳號發布。（知乎截圖）

該回答目前在知乎上無法找到。不過，相關截圖仍在新浪微博等平台上流傳。拼多多4日下午發布了一份官方說明，稱公司同事一直陪伴死者家屬，遵死者父母意願，該員工已於1月3日火化，公司也不對外發公吿。拼多多又稱，網傳截圖所說的「拼多多官方回應」不實，呼籲網民不要相信各種網傳截圖和所謂的「拼多多回應」，「在此公吿之前，拼多多從未發布過網傳截圖的『官方回應』。我們堅決反對截圖上的觀點。」

至4日晚上6時22分，知乎官方帳號「知乎小管家​」發文確認上述截圖內容屬實。知乎表示，「拼多多」是知乎註冊用戶，其身份真實無誤。知乎有嚴格的身份認證流程和機制。4日8時19分49秒，「拼多多」創建上述回答，8時20分17秒，「拼多多」自行刪除了上述回答。

在知乎確認截圖內容屬實後，拼多多又發表聲明稱，今早8時許，拼多多知乎官方帳號突然發布一則疑似個人言論。經排查，該內容是拼多多營銷合作供應商員工用個人手機發布，該言論不代表任何拼多多官方態度，拼多多官方對該言論表示強烈反對。此事是拼多多對官方帳號管控不嚴導致，向公眾表示真誠歉意。

拼多多這份最新聲明，還附上了涉事供應商員工按壓了指紋的說明信。

上海勞保部門對拼多多展開調查

另據內媒稍早前報道，上海市長寧區勞動保障監察大隊表示，接到網絡輿情後，勞動保障監察部門已對拼多多公司的勞動用工情況進行調查，會對該公司用人合同、用工時間等情況進行檢查。

該事件引發了網民對拼多多，以及其期望員工無休止工作的猛烈批評。事件引發的話題標籤在新浪微博上吸引了超過2億次的瀏覽。其實，在科技公司員工的抱怨以及發生員工早逝事件之前，一周工作6天，每天從上午9時工作到晚上21時，還有其他額外的加班加點的「996」工作模式在過去幾年引發了批評。

對此，中國互聯網企業如阿里巴巴創始人馬雲、京東創始人劉強東均曾發聲，馬雲曾稱「996」工作制是「福報」，是「奮鬥者自我要求」等。馬雲、劉強東等相關言論隨即遭輿論批評，《人民日報》曾指，制度擠壓選擇空間，不可取。