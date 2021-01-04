新冠肺炎｜大連母親服中藥後以母乳餵嬰　母嬰核酸檢測皆轉為陰性

據央視周一（4日）報道，遼寧大連近期爆發的這波疫情中，金普新區一對年輕父母和3個月大的女嬰確診感染新冠肺炎後，經過專家們研究，採取了「母親服用中藥，並用母乳餵養女嬰」的治療方案。其後，母女兩人核酸檢測都轉為陰性。

報道指，這一家三口確診當晚被轉送至大連市第六人民醫院，因為孩子太小，無法對其像成人一樣進行醫治，於是專家們經過研究，就想出了一個特別的方法——母親吃中藥，母乳喂養嬰兒，沒想到還真的奏效了。

報道指，母嬰二人採用上述治療方案，不久後女嬰就退燒了。（央視截圖）

報道指出，在住院不久後，女嬰就退燒了。元旦期間，專家組醫生為女嬰和她的媽媽又進行了一次全面檢查。檢查結果顯示，女嬰和她的媽媽體內都已經形成抗體，兩人核酸檢測首次轉為陰性。

報道發布後，不少網民感歎母愛的偉大，也有母親在微博現身說法，稱自己也曾在嬰兒生病時這樣做，而嬰兒病情真的得到改善。不過也有人質疑背後的原理是甚麼，認為中藥經過母親的人體代謝後，母乳應該不會具有藥效，懷疑是母乳將母親的抗體帶給了女嬰。

網民熱議：

「真的要感謝中藥，我兩次懷孕期間感冒咳嗽都是去中醫院拿的中藥吃，藥效很好也不傷害到胎兒。」 「不是想黑，但有科學依據嗎？中藥進入體內不要代謝啊，能進入到嬰兒體內？」 「用中藥的核心原因，我認為其實還是不敢用化學藥，因為可以對母親有效的劑量，母乳餵養下嬰兒大多接受不了。」 「核酸轉陰很可能是因為母親病情穩定，嬰兒從母乳中獲取了抗體，三個月剛好還能直接吸收。」

（央視）