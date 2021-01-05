馬雲缺席「非洲創業者」　西媒關注「馬雲去哪兒？」

阿里巴巴創始人馬雲逾兩個月沒有在公開場合現身，近期更缺席其創辦的「非洲創業者大賽」。他的下落引起西方媒體普遍關注。

BBC引述《金融時報》文章，指馬雲從他自創的「非洲創業者」真人秀決賽圈評審團中「消失」，「暗示」着他在中國「失寵」後陷入的困境。

馬雲（右二）在首屆「非洲創業者」大賽上擔任評委。（微博@馬雲公益基金微博視頻截圖）

「非洲創業者」由馬雲公益基金會牽頭舉辦，馬雲本人曾出席2019年的首屆決賽，並擔任評委。

路透社報道指，阿里巴巴發言人1月4日對此回應稱，評委換人是因為日程安排衝突，但沒有做進一步評論。不過，就在「非洲創業者」決賽前幾周，馬雲還曾在Twitter上表示，他「迫不及待想見他們（參賽者）」（I can't wait to meet them）。

英國《每日郵報》（Daily Mail）則稱，馬雲缺席決賽很「神秘」。該報認為，馬雲現在「從公眾視線徹底消失。考慮到他從前極為高調，這個突然轉變更加引人注目」。

馬雲去年曾在Twitter上表示，他「迫不及待想見參賽者」。（馬雲Twitter）

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）稱，「中國億萬富豪馬雲下落成謎」，指出他在批評中國的金融體制後一直未再公開露面。

《獨立報》（The Independent）則形容，馬雲在批評中國金融體制數周後「下落不明」。

美國彭博新聞此前報道曾援引一位知情人士稱，12月初馬雲被當局建議不要離開中國。

在微博上，馬雲最後一次更新則是在2020年10月17日，發布了他在2020年中國基礎教育創新發展論壇上的發言。

馬雲創辦的「非洲創業者大賽」往年情景↓↓↓

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一週後，馬雲在上海的一場金融論壇上發表演講，稱中國沒有系統性金融風險，因為中國金融基本上沒有系統。

馬雲當時還表示，必須改掉金融的「當鋪思想」，還批評旨在降低金融風險的國際間「巴塞爾協議」是老人俱樂部，並表示「好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管」。

此後不到十天時間，國務院召開金融安全專題會議，金融系統官媒批評螞蟻集團，此後螞蟻遭「集體約談」、「監管新規」，以及「上市暫緩」。隨後，中國國家市場監管總局調查組執法人員同期進駐位於杭州的阿里巴巴總部，包括對相關負責人進行調查詢問，提取相關證據資料。

2020年12月26日，中國人民銀行副行長潘功勝舉行記者發佈會，披露約談螞蟻集團結果，指後者存在問題包括：公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

對此，螞蟻集團發佈公吿，表態稱「成立整改工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。」