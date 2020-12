早前螞蟻集團(6688)於上市前夕,突然宣布暫緩。據《華爾街日報》報道,螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、行政總裁胡曉明,早在11月2日,即集團原訂上市(11月5日)的數天前,曾與四大監管機構舉行非正式會議,會上主動提出將螞蟻集團部份交給中國政府,但最終沒有令螞蟻成功上市。

據報馬雲曾主動提出將螞蟻集團部份交給中國政府,但最終沒有令集團成功上市。(資料圖片)

據報道引述知情人士指,馬雲曾試圖試圖挽救與北京的關係,提出「只要中國需要,可取得任何螞蟻集團的平台。」(You can take any of the platforms Ant has, as long as the country needs it)公司發言人回應時,僅稱由於保密關係,無法確認11月2日舉行的監管機構會議的細節。

馬雲在10月24日在第二屆外灘金融峰會演講時,表示中國金融「沒有系統性風險」,因為「沒有系統」,據報令中國政府不滿,有指是國家主席習近平,親自下令監管機構調查螞蟻集團的風險,並暫停螞蟻集團上市;相關機構已召開會議,表達對該集團商業模式的憂慮;馬雲沒有在公開場合露面。