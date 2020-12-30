【金融監管風暴】阿里系連遭監管重拳　馬雲們的終局和挑戰

作為中國電商巨頭阿里巴巴的聯合創始人，以及從阿里巴巴剝離出來的互聯網金融巨頭螞蟻集團的實際控制的人馬雲，這位高調的中國企業家2020年10月24日在外灘金融峰會的口無遮攔對中國金融監管「放炮」之後，與他聯繫緊密的企業就接連遭遇政府監管的組合拳。

馬雲掌控的螞蟻集團上市被叫停之後，中國監管系統並未停止對阿里系企業的動作。（AP）

11月2日，馬雲以及螞蟻集團董事長井賢棟、總裁胡曉明被中國金融監管4大部門聯合進行監管約談，螞蟻集團的上市計劃隨後也被叫停。【相關新聞：中南海驟然出手 螞蟻集團監管風暴背後的三大疑問】

12月26日，中國國家市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查；同日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合約談了螞蟻集團，並要求其進行「重點業務領域整改」。

一手針對螞蟻集團進行「監管」，一手查阿里巴巴「壟斷」，一場圍繞在馬雲實際控制企業的監管風暴，似乎愈演愈烈。處在風暴中心的馬雲，也有50多天消失在公眾視線之外。外界一度猜測，螞蟻集團乃至阿里巴巴的命運恐怕凶多吉少，甚至會波及私人資本在中國的整體處境惡化。那麼，馬雲以及其關聯緊密的阿里巴巴和螞蟻集團，未來又將走向何方？

12月26日，代表四大監管部門宣布螞蟻集團約談結果的中國央行副行長潘功勝披露整改要求，可以窺見一斑。

潘功勝當天宣布了對螞蟻集團的五條整改要求：

一是迴歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。 二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。 三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。 四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。 五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

上述政改要求可知，無論是螞蟻集團與阿里巴巴的關係所帶來的「道德風險」，還是被外界詬病已久的霸王條款、不正當競爭等行為，以及資產證券化的槓桿效應，都被監管部門密切關注，要求螞蟻儘快整改。但顯然，監管部對螞蟻集團的要求就是：在政府金融監管的框架下，合規合法的經營金融業務，不能逾矩，而非要打垮阿里巴巴以及螞蟻集團。

多維新聞此前曾指出，從整體看這當然會對螞蟻集團現下的產品運營構成衝擊，信貸產品有可能收縮，擴張速度也可能受到影響，但是客觀而言，不會對它構成「傷筋動骨」，不會動搖阿里巴巴以及螞蟻集團的根本。至於螞蟻集團再次上市的問題，只要符合監管要求未來仍有很多希望。

2019年9月10日，杭州，阿里巴巴20周年年會現場。馬雲梳粧版造型穿鉚釘皮衣演唱《怒放的生命》。（視覺中國）

但阿里巴巴以及螞蟻集團不會倒掉，這種判斷並非基於阿里巴巴以及螞蟻集團已經到了「大而不能倒」地步，而是因為，中共高層的目的是強化反壟斷和防止資本無序擴張。更深層次的講，是要釐清資本與政治之間的關係，即資本要「為國家大局服務，順應國家發展戰略」。在中共概念中，資本是國家經濟發展的重要工具和推手，而不能僅僅成為某些利益集團牟取私利的工具。

顯而易見，強化反壟斷和防止資本無序擴張，已經是未來一段時間裏中國經濟發展的重要政策底線，任何人都不可輕易逾越這一底線，包括阿里巴巴和螞蟻集團這樣的互聯網巨獸在內。阿里巴巴及螞蟻集團遭遇監管風暴，背後是中南海防範金融風險的大局，北京要建立金融監管秩序，並且表明一以貫之的決心。

這些要求自然不單單指向馬雲，以及掌控的阿里巴巴和螞蟻集團，中國其他互聯網巨頭，諸如劉強東和馬化騰掌控的京東和騰訊的金融產品等，也都在監管之列。未來，不排除他們也將面臨監管部們強監管的動作。習慣了打法律和政策擦邊球的互聯網巨頭們，也將面臨儘快適應中國反壟斷、強監管時代的到來。這是他們必然要面臨的「終局」。因為，監管部門針對互聯網巨頭們的監管約談、反壟斷調查等，可能將常態化。

過去4個月裏，中國最高領導人習近平在重要場合兩次提及中國近代著名實業家張謇，有着明顯的指向性意義。中央顯然寄望中國的企業家如張謇般「為國擔當、為國分憂」，「先富帶後富，促進共同富裕」。這是中國企業家所需要的共同面對的。馬雲以及阿里巴巴和螞蟻集團的遭遇，對其他人來說無疑也是一個警示，這之於馬雲們無疑也是一個挑戰。

此外，也需要警惕馬雲輿情背後的民粹主義抬頭和社會仇富心態。「為富必然不仁」，這樣的思維似乎已經根深蒂固於中國社會。這就是為什麼今天中國政府對馬雲掌控的互聯網巨頭髮起監管風暴之後，輿論場上對馬雲一片「喊打喊殺」，曾經被輿論頂禮膜拜的「馬爸爸」（中國網友對馬雲的稱呼），一朝之間成為「過街老鼠」。非此即彼，這顯然不是正常社會的認知形態，也是值得警惕的。