中國今年宇航發射任務或破40次　太空站工程進入關鍵實施階段

中國航天科技集團昨（1月4日）召開2021年度型號工作會，宣布今年計劃安排至少40次宇航發射任務，載人航天太空站工程進入關鍵實施階段，是全年宇航任務重中之重；天問一號實施中國首次火星「繞、落、巡」探測。中國航天科技集團將重點開展太空站實驗艙、載人月球探測關深階段的研製工作，重點加快推動北斗導航國家戰略在民用航空等領域應用落地。

航天科技集團全年型號科研生產任務形勢呈現四大特點，包括發射和飛行試驗次數再創新高，重大工程和首飛任務影響巨大；型號研製技術攻關難度大，產品質量控制風險高；批產交付持續保持高強度，柔性製造和規模化生產能力亟待加強；市場競爭愈發激烈，精細化經營管理和成本控制勢在必行。

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航天科技集團黨組書記、董事長吳燕生表示，全力確保重大任務的圓滿成功依然是首要任務，未來將大力推進產品化和數字化，實現「高效率完成任務」，在繼續推進產品化進程的同時注重運用先進的方法工具，加快提升型號設計水平，打通設計和生產的數字化協同；強化質量基礎能力提升，實現「高質量保證成功」；加大精細化管理和成本控制力度，實現「高效益推動航天強國和國防建設」。

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