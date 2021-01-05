拼多多23歲女員工猝死　未婚夫：她一直追求自由與希望

近日有網民爆料稱，內地電商巨頭拼多多一名員工在凌晨1時30分下班路上猝死。拼多多4日證實，該公司於新疆烏魯木齊的一位23歲女員工於去年12月29日凌晨之後在回家的路上突然暈厥，送院後不治離世。 有內媒採訪去世的女員工的朋友和舊同學，又透露去世女員工暈厥前半小時發的最後一條微信朋友圈。 官媒新華社於微博發表題為「畸形加班現象必須堅決遏制」的評論稱，勞動者的合法權益不能被忽視甚至被侵害。讓勞動者超時工作、透支健康，是違法操作。

拼多多4日發聲明稱，去世的女員工張某霏於2019年7月入職拼多多，去年12月29日凌晨1時半，張某霏在與同事一起走路回家的路上突然捂腹，暈厥倒地。同事立即呼叫救護車送往烏魯木齊本地醫院，經近6個小時急救依然無效，不幸離世。

拼多多的聲明說，公司的同事一直陪伴家屬，遵從其父母意願，這名離世員工已於1月3日火化，不對外發公吿。

據內媒財新網早前報道，死者家屬在微信朋友圈表示對公司和同事的感謝，並懇求大家不要讓死者捲入輿論是非中。此外，報道又指家屬已接受拼多多賠償。

未婚夫：張一直追求自由與希望

內媒《紅星新聞》報道則指，張某霏為西安郵電大學畢業生，曾任大學生藝術團合唱部部長，是校園十佳歌手大賽冠軍。張某霏的未婚夫在朋友圈中這樣描述他的未婚妻——一直執著追求著自由與希望，像陽光一樣照亮並溫暖周邊的人。

報道指，在大多數朋友和同學眼中，張某霏漂亮、唱歌好，在舞台上閃閃發光，對待學弟學妹特別隨和。熱愛自由、熱愛音樂、熱愛生活，這幾乎是每個身邊人對張某霏的評價。

在張某霏微信號的朋友圈中，同學幾乎看不到她談論工作，更多是分享自己的生活。12月29日凌晨1點，就在張某霏暈厥前的半小時，她發布了自己最後一條朋友圈，那是她在網易雲音樂的年度總結。

內地電商巨頭拼多多一名女員工猝死，引發批評。（視覺中國）

官媒：勞動者的合法權益不能被忽視

官媒新華社5日於微博發評論稱，拼多多年輕員工凌晨下班後猝死令人痛惜。人們之所以關注此事，更在於畸形加班文化之痛。逐夢得拼搏，成功須奮鬥，但勞動者的合法權益不能被忽視甚至被侵害。讓勞動者超時工作、透支健康，是違法操作，是對奮鬥精神的背離。加強對勞動者合法權益的保護，讓追夢人健康地奔跑，讓企業發展更有溫度，才是奮鬥該有的樣子。

（綜合報道）