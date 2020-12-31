武漢染疫人數高於官方公布10倍？　外交部：非中國特有現象

中國衛生部門的最新研究顯示，最早爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情的武漢市，實際染疫人數可能是官方公布人數的近10倍。

作為新冠肺炎疫情爆發最嚴重的城市，武漢曾封城70多天。（新華社）

根據中國疾病預防控制中心（簡稱疾控中心）發表的血清流行病學報吿，人口約1,100萬的武漢地區截至4月的新冠病毒（SARS-CoV-2）抗體陽性率為4.4%，即大約48萬人染疫，幾乎是中國官方公布染疫人數5萬的10倍。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員黃延中表示，中國疾控中心報吿所顯現的差距可能顯示，「2020年1月底和2月初的混亂情況恐怕造成了漏報，當時大量的人未接受新冠病毒檢測，或者是檢測不準確」。

法新社引述中國疾控中心血清學專家秦穎表示，數據落差並非中國獨有的現象。

秦穎表示：「若干國家也發表了類似的血清調查報吿，多數情況下，有冠狀病毒抗體的人數都比確診病例數多出好多倍，所以這種差距是普遍的現象。」

中國疾控中心表示，武漢以外湖北各地的新冠病毒陽性率僅0.44%，顯示武漢長達77天的封城措施可能有助於遏止疫情蔓延。

據悉，中國疾控中心這項調查是在2020年4月進行，調查對象超過34,000人。

對於中國疾控中心的最新研究數據，在12月30日的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌表示，中國疾控中心近期公布的血清流行病學調查結果發現，武漢地區的社區人群新冠病毒抗體陽性率為4.43%，這一數字高於截至2020年3月底武漢報吿的確診病例發病率。

他強調，這種現象並非中國特有，開展過此類調查的其他國家公開報道的調查結果發現，調查得出的抗體陽性率估算的人群感染率均高於當地報吿的發病率。

汪文斌最後表示，專家分析認為，差異的產生主要與疾病特徵、感染者就診行為、病毒核酸檢測能力和血清抗體檢測方法等因素有關。因此不能用調查得到的結果和地區人口數簡單相乘推算病例總數。