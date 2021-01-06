官媒：若「台獨」想飈車　就一定讓它翻車

國台辦旗下網站《中國台灣網》近日發表題為「2021，亮劍台獨，決不手軟！」的文章，稱2020年解放軍軍機去年逾380次的行動，次次皆為震懾台獨而來；文章還說，「若台獨想飈車，就一定讓它翻車」。

文章引述國台辦發言人朱鳳蓮強調，解放軍在台海地區組織實戰畫演練，是針對當前台海安全角勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應。

文章說，對於解放軍軍機行動報道最為密集的就是台灣內部的親綠媒體。文章認為，軍機行動細節訊息僅憑媒體力量難以獲取，背後顯然有特定政治勢力有意「放風」，一方面是渲染大陸所謂軍事威脅，繼續鼓動台灣的民粹情緒；另外，民進黨政府也藉此轉移焦點，讓台灣民眾把目光從萊豬進口、防疫漏洞、經濟沉悶等「敏感議題」上移開，投身到所謂「抗中保台」之中。

然而，文章強調，台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨與「台獨」分裂勢力勾連外部勢力不斷變換手法進行謀獨挑釁，破壞兩岸關係和平發展，嚴重地破壞台海和平穩定。

文末說，台獨政治人物妄圖通過輿論操控，抹黑大陸無法得逞。文章強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，解放軍在自己家門口進行演訓活動，有什麼值得大驚小怪？可以說，解放軍380多架次的行動，每一次都是為震懾台獨勢力而來。解放軍行動的頻次和力度，也將隨着台獨活動的變化而變化。若台獨想飈車，就一定讓它翻車」。