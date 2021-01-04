陸委會批大陸拿台人試驗疫苗　國台辦：蓄意污衊抹黑

大陸日前宣布在陸台人是新冠疫苗上市後接種的優先群體，引發台灣陸委會批評「將台灣人民視為疫苗試驗品」。對此，國台辦發言人朱鳳蓮周一（4日）在記者會上回應稱，陸委會相關說法是蓄意污衊抹黑。

朱鳳蓮表示，在疫苗研發生產過程中，始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。疫苗保護效力也達到世界衛生組織及國家藥監局相關標準要求。她稱，「一直非常關心在大陸台胞的生命健康安全。」自疫情發生以來，在各地工作、學習和生活的台胞得到了妥善照顧，5名確診的台胞都得到及時救治並很快痊癒。

2020年12月30日，國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上表示，已將在陸台灣人列為疫苗優先接種人群。（微博＠國台辦發布）

朱鳳蓮強調，「對在大陸台胞的疫苗接種完全是出於同胞關愛，體現對台胞一視同仁，回應廣大台灣同胞的願望。疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。」

她譴責道，「台陸委會蓄意污衊抹黑大陸疫苗，再次暴露其無視台灣民眾健康福祉，製造與大陸對抗的政治惡意。」

針對大陸12月30日宣布將在陸台灣人列為疫苗優先接種人群，台灣陸委會發言人邱垂正12月31日在例行記者會上提醒在陸台灣民眾注意風險，並稱「請陸方不要將台灣人民視為疫苗試驗的試驗品」。

陸委會發言人邱垂正。（資料圖片）

《多維新聞》在1月4日《疫苗接種台人優先 大陸民間的「憤怒」所為何來》一文中指出，對於新冠疫苗接種優先安排在陸台人，比起陸委會的反應，其實大陸民間的反彈聲浪也不小。

文中稱，很多人不解，當台灣的回應早是預料之中的事，為何仍要自我感動？而既然大陸方面明確優先接種人群，是以從事行業的感染風險作為劃分標準，所謂「台人」優先恐怕並不符合專業考量，而是一種基於「兩岸一家親」的示惠。

當然，大陸社會對「台人優先」的質疑並不代表要將台灣人排除在接種人群之外，畢竟病毒感染不分台陸，而是需要全人類共同面對的嚴峻課題。

但就兩岸關係而言，當一項攸關兩岸民眾生命健康的政策，變成了因人設事，必然也無法迴避大陸民意的普遍檢視，而邱垂正的回應，猶如抱薪救火，揚湯止沸，這或是很多人「憤怒」的根源所在。