民進黨稱對陸出口創新高證「中國需台灣」　國民黨批「顛三倒四」

國民黨革實院院長羅智強1月5日批評，民進黨政府對中國大陸出口創新高，比馬英九政府更「賣台」。 民進黨發言人顏若芳對此反駁稱，這「證明中國需要台灣」。國民黨方面隨即表示，民進黨的言論令人瞠目結舌，又諷刺稱「怎不說可能是中共當局的陰謀，要以經濟手段殲滅台灣呢？」

顏若芳表示，這是刻意誤導，完全錯誤的解讀；台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深，請羅智強要認真做功課，不要見獵心喜，混淆視聽。

她又稱，馬政府任內鼓勵開放台商西進，「不但錢被中國賺走，技術人才也流失。反觀這幾年來，在蔡總統的執政下，看到國際大廠相繼來台投資，創造史上最大的一波台商回流潮」。

民進黨發言人顏若芳對國民黨革實院院長羅智強的發言表示，台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。（多維新聞）

國民黨發言人暨現任民意代表陳偉傑1月5日晚間在Facebook發文表示，面對台灣對大陸出口創新高，大幅度成長14%，站在保護台灣經濟發展立場，難道政府不該提高警覺，不該緊張嗎？民進黨執政後刻意對中國大陸採取敵對態度，兩岸關係降至冰點，雙方互信不足，以致現在一天到晚共機繞台，試想哪天大陸當局突如其來對台經濟制裁呢？苦的是誰，誰會受害？執政黨有因應措施嗎？

他進一步指，民進黨稱「這證明中國需要台灣」是「練肖話」（閩南語，指「胡說八道」），令人瞠目結舌，只會說大陸需要台灣，「怎不說可能是中共當局的陰謀，要以經濟手段殲滅台灣呢？」

國民黨發言人暨現任民意代表陳偉傑。（網絡圖片）

陳偉傑說，近日政府進口萊豬（含瘦肉精豬肉）引發排山倒海的負面輿論壓力，大概已經讓民進黨招架不住，面對經濟發展議題，發言人的回應也顛三倒四，政治上仇恨大陸​​，經濟上又依賴大陸，還大言不慚說自己好棒？還是面對現實，快醒醒。