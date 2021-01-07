河北疫情｜五日內暴增234人感染　北京要求築牢屏障確保首都安全

河北省的新冠肺炎疫情反彈，五日內累計有234人染疫。截至1月6日，河北省現有90宗本地確診病例，另有144宗本地無症狀感染者，全省有4個中高風險地區。
疫情聚集的石家莊市處於「半封城」狀態，1月6日起，當地火車站已暫停乘客進站乘車，石家莊機場1月7日也有超過八成的航班取消。
河北臨近北京，北京市1月5日召開的防疫會議強調，要築牢外防輸入的防疫屏障，確保首都安全，又要求強化京冀進京通道管控，嚴控高風險人員進京。
受疫情反彈影響，石家莊主城區如今空蕩蕩。（中新社）
綜合內媒報道，受石家莊疫情影響，多個航空公司1月7日取消石家莊正定機場航班。根據飛常准App提供的數據，截至當日早上10：30，正定機場取消進港航班118架，取消率84%，取消出港航班112架次，取消率81%。
1月6日，石家莊已對火車站實行臨時性嚴防嚴控措施，要求所有乘客一律暫停進站乘車，自行前往鐵路售票部門辦理退票手續。石家莊客運總站同日發布消息稱，因疫情原因客運站暫時停運。被劃入高風險地區的藁城區公交車也已經全部停運，石家莊地鐵全天行車間隔將調整為20分鐘。
河北鄰省山西也收緊交通管控，多地在高速路入口設置檢疫點並對掛有河北車牌的車輛實施勸返。
1月6日，河北石家莊一高速上道口，當地警方正在疏導並勸返車輛。（中新社）
北京市委書記蔡奇1月5日主持防疫會議，會議指當前國內多地出現多點、零星、散發病例，個別地區突發聚集性疫情，北京市疫情輸入風險陡增，要築牢外防輸入的防疫屏障，確保首都安全。
會議還強調，要加強京冀防控工作協同，從快從嚴做好中高風險地區管控。同時強化京冀進京通道管控，省際客運班線、鐵路要嚴格落實防疫要求，嚴控高風險人員進京。
河北疫情出現婚宴群組，至少10名患者確診前曾參加婚宴。北京市的會議也特別指出，農村地區是防疫的薄弱環節，對農村婚宴、大集等活動嚴加管理，防範聚集性風險。要加大對防控措施不落實單位的曝光通報力度。
圖輯｜河北疫情嚴峻 石家莊啟動全員核酸檢測：
據了解，河北省全省已進入戰時狀態。石家莊全市小區、農村開始實行封閉環管控，3天內不允許出入，全員進行核酸檢測；全市中小學、幼兒園也停止面授課程；醫院病房實施封閉式管理，禁止一切探視；速遞行業3天內也要暫停收派件業務。
（綜合報道）