河北疫情｜五日內暴增234人感染　北京要求築牢屏障確保首都安全

河北省的新冠肺炎疫情反彈，五日內累計有234人染疫。截至1月6日，河北省現有90宗本地確診病例，另有144宗本地無症狀感染者，全省有4個中高風險地區。

疫情聚集的石家莊市處於「半封城」狀態，1月6日起，當地火車站已暫停乘客進站乘車，石家莊機場1月7日也有超過八成的航班取消。

河北臨近北京，北京市1月5日召開的防疫會議強調，要築牢外防輸入的防疫屏障，確保首都安全，又要求強化京冀進京通道管控，嚴控高風險人員進京。