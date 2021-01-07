國安法｜英國批評香港大搜捕泛民　外交部提出嚴正交涉促停止干預

香港的民主派去年發起初選爭取立法會議席「35+」，結果超過50名參加者在周三（6日）早上分別遭香港警方國安處人員上門拘捕，指是涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。 隨後，英國外交大臣藍韜文發聲，批評中國政府用謊言包裝香港國安法，用國家安全為理由，實質打壓異己人士，並且顯示香港的自由與民主受到極大的威脅，違反《中英聯合聲明》。 對此，中國外交部表示，已經向英國提出嚴正交涉，又稱，英國應該放下殖民心態，放棄在香港延續殖民影響的幻想，停止干涉中國內政。

外交部發言人華春瑩回應指，中國是法治國家，香港是法治社會，堅定支持香港警方依法履職，維護國家安全和香港的安全和穩定。同時，針對藍韜文的有關言論，中國已經向英國提出嚴正交涉。

▼逾50名香港民主派初選參選人被捕▼

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華春瑩續指，《中英聯合聲明》的核心內容是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英國干涉香港事務的權利。香港回歸後，中國政府治理香港的依據是中華人民共和國憲法和香港特區基本法，不是《中英聯合聲明》。華春瑩強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。英國應該放下殖民心態，放棄在香港延續殖民影響的幻想，收起虛偽和雙重標准，切實尊重中國主權，立即停止以任何形式干預香港事務，干涉中國內政。

華春瑩更反問，「英國對香港殖民統治期間，給了香港民眾什麼權利和自由呢？」華春瑩表示，事實是英國政府1976年批准《公民權利和政治權利國際公約》時，通過保留方式明確提出，公約關於定期選舉的規定不在香港適用。港英時期的公安條例和社團條例，對集會、游行、結社都加以嚴格的限制，「恰恰是在香港回歸後，隨著“一國兩制”、“港人治港”和高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民才享有了前所未有的民主權利和自由，這是任何客觀和不帶偏見的人都無法否認的事實。」

此外，對於澳洲外長佩恩批評《香港國安法》侵蝕香港的自治、民主原則和法治，中國駐澳洲大使館發言人亦在周四（7日）表示堅決反對，重申香港事務純屬中國內政，任何國家都無權說三道四、插手干預。中國敦促澳洲遵守國際法和國際關系准則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

（綜合報道）