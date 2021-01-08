上海多區突發停電　網民指快凍死了　國網：採暖設備集中使用所致

昨日（7日）晚上，上海市多區出現突發停電的情況。有大量網民表示「零下7度，停電了」、「遭不住」、「快凍死了」等等。國網上海電力回應稱，目前上海電網整體運行良好。

據國網上海電力相關負責人介紹指，截至7日晚21時，上海電網當日最高用電負荷為3339萬千瓦，打破2020年夏季用電高峰創下的3311萬千瓦的記錄，創負荷歷史新高。但受到寒冷天氣的影響，採暖設備短時間集中使用，造成部分地區用電負荷陡增，涉及居民小區的低壓搶修任務較多，全市173個駐點的3000餘名值班、搶修人員正在全力對故障點位進行搶修。

另有相關業內人士推測，此次停電的原因可能是部分配電網故障及用戶內部故障。他介紹道，居民家中用電負荷較高造成的保險絲熔斷、空氣開關跳閘在冬季用電高峰是常見的故障之一。

上海電力電力部門也提醒，寒潮期間需注意用電安全，留意加重線路老化情況，避免集中使用大功率設備。

有受到停電影響的網民表示。「很久沒有停電了，快凍死了」、「19：35停電，到22點來電」、「上海現在-7度啊。不開空調受不了」、「上海市民喜迎晚間停電，節約能源，為國家做貢獻」。也有網民稱，自己未受到停電影響，「還好沒停，這麼冷的夜晚，我的命是電熱毯給的」。

據新民晚報報道，由於居民用戶采暖設備短時集中使用，部分地區用電負荷陡增，導致1月7日全市範圍內用戶低壓故障報修量達到4569起，較前一日增加約160%。為此，國網上海電力自7日上午7時起累計出動搶修人員6853人次，搶修車輛5026車次，截至8日上午7時，上述所有故障報修均已修復並送電。

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較早前，湖南、江西等地採取限制用電措施之際，廣東廣州市12月21日凌晨無預警下大規模停電，部分網民甚至懷疑當地亦要實施「限電」措施。

國家發改委早前回應湖南、江西等地採取限制用電措施時指，電力供應總體保持平穩有序，包括湖南、江西、浙江等居民生活用電都沒有受到影響。面對入冬以來用電需求的快速增長，國家發改委、國家能源局會同有關部門和電力企業積極採取措施，切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

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（綜合報道）