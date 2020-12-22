網傳上海停電引恐慌　官方：日常電網維護工作，非限電通知

近期，湖南、江西相繼實施限電措施，廣州無預警停電更引起市民恐慌，一度以為廣東省亦要限電。內地周一（21日）網傳《上海明日停電通知2020.12.22》的文章，令不少市民擔心，上海是否也出現缺電危機。 國網上海市電力公司周二（22日）回應稱，本次停電是屬於日常的電網維護工作，並非限電通知，市民無需過分擔憂，並重申上海供電形勢總體平穩有序。

國網上海市電力公司指出，《停電通知》是根據原定計劃安排的正常線路檢修，是對計劃停電所做的社會公告。計劃停電是電力部門的一項常規工作，主要目的是對設備進行常規檢修運維，確保用電高峰期的電網安全。

國網上海市電力公司澄清，停電是屬於日常的電網維護工作，並非限電通知。（微博）

《停電通知》顯示，上海全市有多個地區計劃停電，且停電時間長達12小時，由上午6時至下午6時為止。國網上海市電力公司表示，文章中所列區域僅為可能發生停電的大致範圍，停電信息應以供電部門實際下發的停電通知單為準。

國網上海市電力公司指，上海電網今冬預計最高負荷2750萬千瓦，極端天氣下將達2800萬千瓦。計劃市外來電900萬千瓦，本地最大發電能力2000萬千瓦，可確保滿足上海城市生產生活用電需求。