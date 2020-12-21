停電限電原因不同？　發改委：湖南江西防缺口　浙江促進節能減排

國務院新聞辦公室於周一（21日）發表《新時代的中國能源發展》白皮書，並舉行新聞發布會。被問及近期湖南、江西等地採取限制用電措施，是否與內地踐行節能減排的目標有關，以及如何平衡保障供電和節能減排之間的關係時，國家發展改革委秘書長趙辰昕表示，截至目前，電力供應總體保持平穩有序，包括湖南、江西、浙江等幾個省在內，居民生活用電都沒有受到影響。

趙辰昕指出，政府常年監測各種能源需求增長的情況，於近期監測感到受工業生產高速增長，以及低溫寒流疊加的影響，導致現在電力需求超出預期，形成一種高速的增長。

趙辰昕表示，電力供應總體保持平穩有序，包括湖南、江西、浙江等地居民生活用電都沒有受到影響。 （中新社）

12月份以來，湖南、江西用電需求的增速非常高，位居全國前列。根據電力生產快報，12月上旬，湖南發用電量同比增長19.8%，前幾天最大的用電負荷3144萬千瓦，比此前過去最高峰的負荷高出100多萬千瓦，接近200萬千瓦；江西發用電量同比增長18.4%，前幾天最大的用電負荷達2631萬千瓦，

同時，浙江在12月上旬發用電量同比增長9.2%，位居東部省份的前列。所有因素拉動電煤需求有所增加，最近煤炭的價格亦略微上漲，但國家發改委監測電廠的存煤，無論是存煤的天數抑或存煤的總量都有保障。

廣東多市21日停電，受影響住戶在微博發布停電照片（點擊圖集瀏覽）：

趙辰昕表示，截至目前，電力供應總體保持平穩有序，包括湖南、江西、浙江等居民生活用電都沒有受到影響。面對入冬以來用電需求的快速增長，國家發改委、國家能源局會同有關部門和電力企業積極採取措施，切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

湖南和江西等地因為煤炭運輸距離較遠，外受電能力一直受到限制，歷年來都是冬季保障的重點地區，兩省政府近期對出現的電力缺口提前預判，及時採取有序用電的措施，壓減一部分工商業企業的用電，以確保電力供需平衡、確保居民用電需要，保障整個用電的秩序和電力整體平穩的運行。相反，浙江的電力供應能夠保障全省電力需求，不存在電力供應不足的情況，省內個別地方為了促進節能減排，才採取限制電力消費的措施。

湖南、江西、浙江等省份近日都有限電措施，影響日常生活（點擊大圖）：

+ 4 + 4 + 4

趙辰昕透露，國家發改委和能源局會繼續指導各地電力企業，包括其他的能源企業多能互補、多能平衡，共同做好冬季能源保障的各項工作，其中包括提高發電能力，優化運行方式；指導山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應；向存在短期電力供應缺口的地區合理調度電力，確保居民生活用電不受影響。