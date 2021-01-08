因工作矛盾持械打傷女總經理　華信信託董事長被刑拘

大連華信信託股份有限公司周三（6日）發生一宗故意傷害案，該公司董事長董永成打傷同公司總經理王瑾，後者全身有14處傷，送院後被診斷為輕傷一級，並做了顱骨修復手術。根據警方通報，董永成已被刑事拘留，案件仍在調查中。

華信董事長因持械傷人遭刑拘。（網絡圖片）

內媒引述知情人士稱，董永成是在大連辦公樓的升降機內，使用錘子打傷王瑾，致對方頭部和鼻子流血。警方指，經過初審，64歲的董永成與54歲的王瑾因工作產生矛盾，董永成持械擊打王瑾致其身體多處受傷。

華信信託則於周五（8日）發布聲明稱，王瑾傷情穩定，正住院治療。事件發生後，公司正常運轉，全體工作人員狀態穩定，公司各項業務正常進行，將積極配合公安部門案件審理和調查工作。

根據公司簡介，華信信託是中國銀保監會監管的銀行業金融機構，成立於1981年，總部位於遼寧省大連市。內媒的報道指，2020年4月監管部門要求華信信託暫停業務，清理資金池業務，同年9月華信信託二十餘款產品逾期待兌付。

華信信託是目前遼寧省唯一一家信託公司。（網絡圖片）

為解決困境，華信信託在11月發布徵集戰略投資者公告，希望引入資金34億元（人民幣．下同）至68億元，並要求投資者在增資前以適當性方式對華信信託進行流動性支持。一位信託公司高管人士指出，若董永成被刑事拘留，華信信託的資產處置和引戰增資很有可能因此而擱置。

知情人士透露，華信信託由於董永成持股比例較高，內部企業文化比較偏家族企業文化，董事長頗具權威。而王瑾於2020年1月21日升任華信信託總經理一職，接替原總經理王鐸的職位，履職尚不足一年。

還有業內人士猜測，衝突原因可能是公司內部對不良處置存在分歧，甚至可能是想掩蓋一些問題，也有可能是王瑾向監管部門坦白了公司在操作上存在的違法違規行為。

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